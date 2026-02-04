HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori pasan a segunda vuelta? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

Las contrataciones de Rubiel Beraun, Fiorella Melgarejo y Alicia Camargo dadas tras reuniones con el presidente Jerí en Palacio de Gobierno serán investigadas.

Jóvenes se beneficiaron con órdenes de servicio tras reunirse con el presidente José Jerí | Foto: composición Jazmín Ceras/ La República.
Jóvenes se beneficiaron con órdenes de servicio tras reunirse con el presidente José Jerí | Foto: composición Jazmín Ceras/ La República.

Las investigaciones contra el Gobierno de José Jerí continúan. Esta vez, la Contraloría General de la República anunció el inicio de las indagaciones por las contrataciones de jóvenes en puestos del Poder Ejecutivo tras reuniones con el presidente. El oficio que comunica las acciones a llevarse desde Contraloría va dirigido a Luis Álvaro Solórzano, subsecretario general del Despacho Presidencial.

Únete a nuestro canal de política y economía

La misiva solicita a esta institución que "se entreguen los expedientes correspondientes a las órdenes de servicio y/o contratos, cualquiera que sea su modalidad de contratación (...) suscritos durante el periodo comprendido entre octubre de 2025 a la fecha de las siguientes personas: Rubiel Cristina Beraun Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva"

TE RECOMENDAMOS

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

lr.pe

Entre octubre y noviembre, las tres mujeres mencionadas visitaron el despacho de José Jerí en Palacio de Gobierno y, tiempo después, terminaron recibiendo contratos u órdenes de servicio en el entorno presidencial.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Fiorella Melgarejo registró ingresos el 20 de octubre y, pocos días después, recibió una orden de servicio por S/ 11.000 en el Despacho Presidencial. Alicia Camargo se reunió con Jerí el 14 de octubre y solo tres días después obtuvo un contrato como locadora FAG en la Secretaría General de Palacio. Asimismo, Rubiel Cristina Beraún, quien estuvo presente en la juramentación de Jerí y también se reunió con él, recibió el 20 de noviembre una orden de servicio con el despacho presidencial por análisis de comunicación interna, por un monto de S/ 6.500.

Oficio de la Contraloría General del Perú | Foto: Contraloría.

Oficio de la Contraloría General del Perú | Foto: Contraloría.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Secretario general de Despacho Presidencial responde hoy por reuniones de José Jerí con empresarios chinos

Secretario general de Despacho Presidencial responde hoy por reuniones de José Jerí con empresarios chinos

LEER MÁS
José Jerí: denuncian a empresario chino Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca

José Jerí: denuncian a empresario chino Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca

LEER MÁS
Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

LEER MÁS
Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

LEER MÁS
Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de Tumbes designa Jueza Supernumeraria en Contralmirante Villar

2 de Mayo y su contundente mensaje previo al histórico partido ante Alianza lima por Copa Libertadores: "Vencer o morir"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

Ciro Castillo llega nuevamente al Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

Ciro Castillo llega nuevamente al Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025