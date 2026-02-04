Jóvenes se beneficiaron con órdenes de servicio tras reunirse con el presidente José Jerí | Foto: composición Jazmín Ceras/ La República.

Jóvenes se beneficiaron con órdenes de servicio tras reunirse con el presidente José Jerí | Foto: composición Jazmín Ceras/ La República.

Las investigaciones contra el Gobierno de José Jerí continúan. Esta vez, la Contraloría General de la República anunció el inicio de las indagaciones por las contrataciones de jóvenes en puestos del Poder Ejecutivo tras reuniones con el presidente. El oficio que comunica las acciones a llevarse desde Contraloría va dirigido a Luis Álvaro Solórzano, subsecretario general del Despacho Presidencial.

La misiva solicita a esta institución que "se entreguen los expedientes correspondientes a las órdenes de servicio y/o contratos, cualquiera que sea su modalidad de contratación (...) suscritos durante el periodo comprendido entre octubre de 2025 a la fecha de las siguientes personas: Rubiel Cristina Beraun Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva"

Entre octubre y noviembre, las tres mujeres mencionadas visitaron el despacho de José Jerí en Palacio de Gobierno y, tiempo después, terminaron recibiendo contratos u órdenes de servicio en el entorno presidencial.

Fiorella Melgarejo registró ingresos el 20 de octubre y, pocos días después, recibió una orden de servicio por S/ 11.000 en el Despacho Presidencial. Alicia Camargo se reunió con Jerí el 14 de octubre y solo tres días después obtuvo un contrato como locadora FAG en la Secretaría General de Palacio. Asimismo, Rubiel Cristina Beraún, quien estuvo presente en la juramentación de Jerí y también se reunió con él, recibió el 20 de noviembre una orden de servicio con el despacho presidencial por análisis de comunicación interna, por un monto de S/ 6.500.

Oficio de la Contraloría General del Perú | Foto: Contraloría.

