Sociedad

Crimen en Ventanilla: asesinan a joven de 20 años tras llevarlo a la fuerza a la parte alta de un cerro

Los atacantes obligaron a la víctima a arrodillarse y le dispararon cinco veces, provocando su muerte casi instantánea. Los delincuentes huyeron de la escena a pesar de la persecución policial.

Un joven de 20 años, Anderson Aldean Collantes, fue asesinado a balazos en Ventanilla, Callao. Los atacantes lo llevaron a un cerro y le dispararon cinco veces.
Un joven de 20 años, Anderson Aldean Collantes, fue asesinado a balazos en Ventanilla, Callao. Los atacantes lo llevaron a un cerro y le dispararon cinco veces. | Composición LR

Un joven identificado como Anderson Aldean Collantes (20 años) fue asesinado a balazos la noche del domingo 25 de enero en el asentamiento humano Costa Azul, en el distrito de Ventanilla (Callao), tras ser interceptado y llevado contra su voluntad hasta la parte alta de un cerro, informó la Policía Nacional del Perú.

Según las autoridades, los atacantes obligaron a la víctima a arrodillarse antes de dispararle cinco veces en diferentes partes del cuerpo, un hecho que provocó su muerte casi inmediata.

Delincuentes huyeron a pesar de persecución

Cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron, desde la distancia, los destellos de las detonaciones, material que ya es parte de las diligencias policiales para identificar a los responsables.

Tras el crimen, los agresores huyeron aprovechando la oscuridad y el terreno agreste del cerro, según detalló la Policía, que ya inició operativos para ubicar a los implicados.

Sospechan de un posible caso de ajuste de cuentas

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ventanilla, que no descarta que el asesinato pueda estar relacionado con un posible ajuste de cuentas, modalidad bajo investigación.

Vecinos alertaron a los agentes policiales tras escuchar los disparos y, al llegar al lugar, los peritos acordonaron la escena para realizar el levantamiento de evidencias.

