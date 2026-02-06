Bonos de hasta S/500, CTS y más: estos son todos los beneficios para los maestros nombrados este 2026, según Minedu

Los beneficios incluyen asignaciones mensuales de entre S/70 y S/500, así como subsidios por luto y compensación por tiempo de servicios, garantizando apoyo financiero a los educadores. | Foto: Andina

Los beneficios incluyen asignaciones mensuales de entre S/70 y S/500, así como subsidios por luto y compensación por tiempo de servicios, garantizando apoyo financiero a los educadores. | Foto: Andina

Los docentes nombrados del sistema público acceden a diversos beneficios económicos establecidos en la Reforma Magisterial y en disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación. Estos incluyen asignaciones mensuales adicionales, compensaciones por años de servicio y subsidios previstos ante situaciones específicas.

El Minedu ha destinado recursos para asegurar el pago de estos beneficios, considerando tanto la trayectoria laboral de los maestros como las condiciones en las que desarrollan su trabajo, especialmente en zonas clasificadas como rurales, de frontera o de atención prioritaria.

Bonos y asignaciones mensuales para docentes y auxiliares este año

Desde marzo de 2026, más de 200.000 profesores y auxiliares recibirán asignaciones temporales y bonificaciones financiadas con un presupuesto de S/813 millones. Estos pagos estarán dirigidos a quienes laboran en instituciones educativas ubicadas en zonas rurales, de frontera y en el ámbito del VRAEM, conforme a los criterios establecidos por el Ministerio de Educación.

Las asignaciones por ruralidad se ubican entre S/70 y S/500 mensuales, dependiendo de la distancia de la institución educativa respecto de la capital de la provincia urbana más cercana. A ello se suma una asignación de S/300 para quienes trabajen en el VRAEM y de S/100 para los que desempeñen funciones en zonas de frontera.

También se contemplan pagos adicionales según el tipo de institución: S/200 para unidocentes, S/140 para multigrado y S/50 para bilingües. En el caso de los profesores de Educación Intercultural Bilingüe que acrediten dominio de una lengua originaria, se incorpora una asignación adicional de S/100. Bajo este esquema, los maestros podrán percibir hasta cinco asignaciones mensuales y los auxiliares hasta cuatro.

CTS, subsidio por luto y asignación por tiempo de servicios para docentes nombrados

Entre los beneficios permanentes se encuentra la asignación por tiempo de servicios (ATS), dirigida a docentes nombrados que cumplen 25 y 30 años de servicios oficiales. En ambos casos, el monto equivale a dos Remuneraciones Íntegras Mensuales, calculadas según la escala magisterial correspondiente.

Asimismo, se mantiene vigente el subsidio por luto y sepelio. Ante el fallecimiento del cónyuge o conviviente, padres o hijos, el docente recibe S/3000. En caso de fallecimiento del docente, este monto es entregado a los familiares directos, incluyendo cónyuge, hijos, padres o hermanos.

Finalmente, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se otorga al momento del cese, correspondiendo al 100 % de la remuneración por cada año de servicios oficiales acumulados.

