¿Cuánto es el sueldo de un profesor en Perú, según la nueva escala magisterial 2025 de Minedu?

Los sueldos de docentes en el Perú oscilan entre S/3.500 y S/7.351, según información del Ministerio de Educación (Minedu). | Andina

Más de 426 mil docentes en todo el Perú recibieron en noviembre el segundo tramo del incremento salarial previsto por el Gobierno, como parte de su política de revalorización magisterial. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 277-2025-EF, ajusta el valor hora para profesores nombrados y contratados, lo que se traduce en un aumento directo de sus ingresos mensuales. El Ministerio de Educación (Minedu) destacó que este reajuste forma parte de un compromiso más amplio orientado a mejorar las condiciones laborales del sector.

Este aumento salarial, uno de los más significativos aplicados en los últimos años, beneficia a docentes de Educación Básica Regular y Educación Técnico-Productiva. Con esta medida, el Ejecutivo busca responder a la necesidad urgente de fortalecer la estabilidad económica del magisterio, aspecto clave para sostener la educación pública en un contexto de crecientes demandas y brechas históricas.

¿Cuánto es el sueldo de un profesor en Perú, según Minedu?

Con la actualización del valor hora, fijado en S/116,69 para la primera escala, los salarios mensuales de un profesor en Perú se ubican ahora entre S/3.500 y S/7.351 para jornadas de 30 horas semanales, según la nueva escala magisterial 2025 del Minedu. En el caso de las y los docentes con jornadas de 40 horas, las remuneraciones oscilan entre S/4.667 y S/9.801. Estas cifras representan un avance sustancial respecto a los montos anteriores, especialmente para quienes se encuentran en los niveles más bajos de la escala.

El incremento no solo beneficia a quienes dictan clases directamente en el aula, sino también a docentes con encargaturas o funciones directivas. La actualización del valor hora eleva, además, las asignaciones por jornada adicional y otros conceptos complementarios vinculados a responsabilidades administrativas. Esta medida permite reconocer la carga laboral extendida en instituciones educativas donde la gestión escolar suele recaer en un número reducido de profesionales.

Desde el Minedu explican que la medida impacta también en los pagos adicionales por labores especiales, incentivos o compensaciones vinculadas al valor hora, lo que refuerza el alcance de este tramo dentro de la estructura salarial docente. Asimismo, representa un paso hacia la reducción de desigualdades entre regiones y entre escalas magisteriales.

¿Qué medidas planea el Minedu para los docentes el 2026?

Tras la aplicación del segundo tramo del reajuste salarial, el Minedu anunció que continúa evaluando nuevas medidas para fortalecer el desarrollo docente. Entre las prioridades se encuentran la capacitación continua, los incentivos por desempeño, las mejoras en la infraestructura educativa y el fortalecimiento de la gestión escolar a nivel nacional.

Aunque aún no se ha oficializado un tercer tramo de incremento salarial, el Minedu aseguró que la revalorización del magisterio continuará siendo una prioridad el próximo año. La cartera educativa considera que este reajuste representa un avance concreto hacia la revalorización de la docencia, una demanda sostenida durante décadas por diversas organizaciones magisteriales. Mejorar los ingresos, afirman, es fundamental para reducir la rotación, evitar que las y los docentes busquen empleos adicionales y garantizar que el estudiantado cuente con profesionales plenamente dedicados a su labor.

Los gremios han señalado que los incrementos deben mantenerse en el tiempo para responder a las necesidades reales del sector, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde las desigualdades son más profundas y la permanencia de docentes representa un desafío constante.

