Sociedad

Más de 10 cústers informales quemadas en cochera de Callao: investigan posible caso extorsivo

El fuego destruyó vehículos que operaban en la ruta Oquendo–Izaguirre y movilizó a 10 unidades del Cuerpo de Bomberos. Se investigan causas que incluyen corto circuito y antecedentes de atentados por ataques en el sector.

Incendio en cochera del Callao afecta vehículos informales y genera alarma
Incendio en cochera del Callao afecta vehículos informales y genera alarma | Kevinn García/LR

Al menos 12 unidades de transporte público informal fueron consumidas por un incendio en la cochera de la Asociación Villas de Oquendo, en el Callao, durante la madrugada de este miércoles 4 de febrero. Las cústers, que realizan la ruta Oquendo–Izaguirre y son conocidas como "Los Piratas de la Translima", quedaron completamente calcinadas.

El siniestro, reportado alrededor de las 3:30 a.m., provocó explosiones dentro del espacio de estacionamiento, lo que hizo que algunos buses se movieran por inercia. Testigos indicaron que las llantas y la estructura de los vehículos quedaron totalmente destruidas por el fuego.

Incendio destruye buses informales en Callao

De acuerdo con las primeras diligencias de la Policía Nacional del Perú, las llamas se habrían originado en la parte posterior de la cochera particular, donde se alquilaban espacios para guardar hasta tres líneas de transporte. La alarma movilizó a aproximadamente 10 unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes controlaron la emergencia y evitaron que se propagaran a las viviendas cercanas, aunque se registraron graves daños materiales.

Incendio destruye 12 buses informales en el Callao. Foto: Kevinn García/LR.

Incendio destruye 12 buses informales en el Callao. Foto: Kevinn García/LR.

Según información de Latina, los vehículos afectados pertenecían a transporte informal que operaba bajo los nombres las empresas Translima, Transnorte y Nueva Estrella para pasar desapercibidos. Dichas empresas habían denunciado previamente ser víctimas de extorsión, por lo que la Policía no descarta que el incendio pueda estar vinculado a esos antecedentes o a una posible confusión por las unidades informales que operan con sus nombres. No obstante, los conductores afectados aseguraron no haber recibido amenazas.

Otra línea de investigación apunta a un posible cortocircuito, debido a que los peritajes preliminares sitúan el foco en la parte posterior del terreno, una zona colindante con viviendas. En paralelo, la Policía recuerda que en esta zona del Callao y Lima Norte ya se han registrado incendios provocados en cocheras y patios de maniobra de otras empresas de transporte.

