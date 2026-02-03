La mujer gritaba de dolor luego de ser atropellada y que su pie terminara afectado en el choque. | ATV | Composición LR

Una mujer de 39 años, identificada como Rosmery Pacheres Panta, esperaba un bus en un paradero en el Callao para dirigirse a su casa; sin embargo, un camión cisterna que pasaba cerca la arrolló, aproximadamente a las 10:20 p.m., lo que resultó en la amputación de su pie. En imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa que la madre de dos menores se encontraba al borde de la vereda y, al pasar el vehículo, cayó al suelo.

Minutos después, personal médico llegó para auxiliarla y se ve a la mujer visiblemente afectada, gritando de dolor. El conductor del vehículo no se bajó a ayudarla tras el incidente y continuó con su ruta. Vecinos de la zona declararon a ATV que intentaron seguir al camión, pero no lograron encontrarlo.

Mujer afectada trabajaba como auxiliar en colegio de educación inicial

La víctima trabajaba como auxiliar en un colegio de educación inicial y se encuentra en estado de emergencia en el Hospital Sabogal, donde perdió el pie, ya que estaba destrozado. "Es una mujer activa, muy solidaria", señaló el esposo de la afectada.

Asimismo, pidió a las autoridades que identifiquen al chofer del camión cisterna para que asuma su responsabilidad en este trágico accidente. Mientras tanto, el esposo trabaja en cómo ayudará a su esposa debido a la lesión que le afectará a lo largo de su vida.

