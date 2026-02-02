Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva

Ciro Castillo llega a la sede del Gore Callao en una camioneta negra con luces polarizadas. Foto: Composición/LR

El suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, acudió a la sede de la institución para retomar su cargo luego de que se anulara la prisión preventiva en su contra por el caso Los Socios del Callao.

Castillo Rojo llegó acompañado de agentes de seguridad en una camioneta negra con luces polarizadas. Los simpatizantes del funcionario público lo recibieron en medio de vítores. Sin embargo, protagonizaron un pequeño enfrentamiento con los efectivos de la PNP, luego de cruzar el cerco policial que resguardaba el recinto.

El retorno de Castillo se da luego de haber estado en calidad de prófugo de la justicia desde el 15 de diciembre, día en que se allanó su domicilio y se ordenó su detención preliminar por 15 días. Luego de ello, se dictó prisión preventiva por 24 meses de cara a las investigaciones por los presuntos delitos de colusión y organización criminal.

Sin embargo, el pasado sábado 31 de enero, se anuló dicho requerimiento de detención y, desde ese momento, anunció que volvería al Gore Callao para asumir como titular de la entidad chalaca.

Horas antes, la gobernadora encargada, Edita Vargas, había alertado que Castillo Rojo intentaría regresar por la fuerza a la sede de la institución. Por esa razón, Vargas solicitó la presencia de la PNP y el Ministerio Público.

“Refieren que va a venir de forma prepotente con un grupo de personas para ingresar en forma abusiva aquí a nuestro Gobierno Regional. Recordemos que es una institución pública y merecemos todo respeto”, advirtió.

En esa misma línea, Vargas afirmó que envió oficios a la Fiscalía y al jefe de la región policial del Callao para que brinden su apoyo con la finalidad de apaciguar la situación "porque esto es casa de nadie".

Regreso de Ciro Castillo en peligro

En conferencia de prensa, Edita Vargas aseguró que el retorno de Castillo como gobernador del Callao dependerá de la decisión que tomen los consejeros regionales. Asimismo, Vargas recordó que Castillo no estaba de licencia o vacaciones, sino que, según dijo, su ausencia se debía a que estaba al margen de la justicia.

En ese sentido, la titular interina de la institución expresó su preocupación por la vuelta del suspendido gobernador porque tendría acceso a toda la información que comprometería el proceso judicial. Además, criticó el fallo de los jueces que anularon la prisión preventiva.

“Si se permite ingresar nuevamente, nos puede acabar con toda la documentación que se necesita para la investigación. Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí, porque todavía sigue la investigación”, expresó Vargas.