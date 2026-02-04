HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Accederás a exámenes gratuitos de detección de cáncer con solo tu DNI, según Minsa

La medida, que no discriminará entre seguros o afiliaciones, busca fortalecer la prevención y diagnóstico temprano de esta enfermedad.

El Minsa asegura que muy pronto accederás a exámenes de detección temprana de cáncer.
El Minsa asegura que muy pronto accederás a exámenes de detección temprana de cáncer. | Andina | Composición LR

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, anunció que en los próximos meses todos los ciudadanos peruanos podrán acceder de forma gratuita a exámenes de detección de cáncer en los establecimientos del Minsa, presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI). La medida no hará distinción entre tipos de seguro ni condición de afiliación, ya que el acceso será universal y sin costo, como parte de una estrategia enfocada en fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano.

El titular del Ministerio de Salud advirtió que el cáncer representa una de las enfermedades más costosas de tratar y que cerca del 20% de la población no logra acceder a medicamentos oncológicos debido a sus altos precios. Por ello, remarcó que la prevención y el despistaje oportuno resultan claves para evitar tratamientos complejos y prolongados.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, hizo un llamado a la población a realizarse controles anuales, recordando que la detección temprana incrementa significativamente las posibilidades de curación.

Exámenes gratuitos para la prevención de distintos tipos de cáncer durante febrero

Quiroz también informó que durante todo el mes de febrero se vienen desarrollando campañas de diagnóstico gratuito para la prevención de distintos tipos de cáncer, como mama, próstata, cuello uterino y colon, dirigidas a personas de entre 18 y 70 años. Estas acciones se ejecutan del 1 al 28 de febrero en los establecimientos del Minsa a nivel nacional.

Las declaraciones fueron brindadas durante la presentación del Servicio de Telemamografía del Hospital Digital, una iniciativa que busca mejorar la detección precoz del cáncer de mama mediante el uso de tecnología, permitiendo que exámenes realizados en regiones sean evaluados por especialistas en menos de 48 horas. Actualmente, seis de cada diez casos de cáncer en el país se diagnostican en etapas avanzadas y menos de una cuarta parte de las mujeres accede a tamizajes de mama.

