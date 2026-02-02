Verifican documentos de Juzgados de Paz que serían remitidos al archivo regional

En cumplimiento de la normatividad vigente, funcionarios del Archivo Regional de Arequipa iniciaron coordinaciones con representantes de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) y del Archivo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a fin de evaluar la posible remisión de actas y registros de los Juzgados de Paz del distrito judicial de Arequipa que cuenten con una antigüedad de diez años.

Como parte de estas acciones, se realizó una visita inspectiva al Archivo Judicial de Río Seco, la cual permitió determinar el número de metros lineales de documentación que podría ser transferida para su custodia al Archivo Regional de Arequipa. Entre estos documentos se encuentran actas y registros que contienen escrituras imperfectas relacionadas con transferencias de bienes muebles e inmuebles.

Las primeras coordinaciones fueron encabezadas por la jefa de la ODAJUP, Yanina Córdova Tejada; la coordinadora del Archivo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Jeannine Pastor Irribarren; y el responsable del Archivo Regional de Arequipa, José Villalba Quiroga, quienes destacaron la importancia de preservar y organizar adecuadamente la documentación histórica generada por los juzgados de Paz del distrito judicial de Arequipa.