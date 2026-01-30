Joven de 20 años falleció tras caer de cuarto piso en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa
El trágico suceso ocurrió este viernes alrededor de las 4. 00 p. m. dentro del campus universitario. La comunidad universitaria se encuentra conmocionada por la pérdida de la estudiante, quien aún no ha sido identificada públicamente.
- Alumnos de Bellas Artes rechazan comisión puesta por Minedu y denuncian que todos los procesos académicos están paralizados
- Link, resultados COAR: revisa la lista de postulantes aptos para rendir el examen
Una joven de aproximadamente 20 años perdió la vida de manera trágica tras caer del cuarto piso del pabellón de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). El hecho se registró al promediar las 4. 00 p. m. del viernes 30 de enero, al interior del campus universitario, en la ciudad de Arequipa.
Hasta el lugar llegaron paramédicos de la comuna provincial y miembros del Cuerpo General de Bomberos, quienes, pese a los esfuerzos realizados, solo pudieron certificar el fallecimiento de la joven. En tanto, se espera la llegada de la Policía Nacional para iniciar las diligencias correspondientes y determinar las verdaderas causas del deceso. El área fue acordonada mientras se desarrollan las investigaciones.
TE RECOMENDAMOS
TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Discusión en instalaciones de Hidrandina termina en tragedia: un muerto y tres heridos en Trujillo
Otros incidentes de la UNSA
Este no es un hecho aislado en la UNSA, pues en enero de este año nueve estudiantes de esta casa de estudios resultaron heridos tras caer de un segundo piso cuando la baranda en la que se apoyaban cedió mientras esperaban atención para matrícula.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
La Policía precisó que los jóvenes involucrados son estudiantes de las facultades de Geología y Pesquería. En tanto, el personal médico informó que uno de los alumnos presentó una hemorragia interna, mientras que otra estudiante sufrió un traumatismo encéfalo craneano.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.