Archivan investigación contra Boluarte por presunta omisión de funciones
Embajador de EE.UU. quiere comer chifa en Perú y Gino Costa en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Joven de 20 años falleció tras caer de cuarto piso en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa

El trágico suceso ocurrió este viernes alrededor de las 4. 00 p. m. dentro del campus universitario. La comunidad universitaria se encuentra conmocionada por la pérdida de la estudiante, quien aún no ha sido identificada públicamente.

Una joven de 20 años perdió la vida tras caer de un cuarto piso en la UNSA.
Una joven de 20 años perdió la vida tras caer de un cuarto piso en la UNSA. | Mirelia Quispe/ Difusión | Composición LR

Una joven de aproximadamente 20 años perdió la vida de manera trágica tras caer del cuarto piso del pabellón de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). El hecho se registró al promediar las 4. 00 p. m. del viernes 30 de enero, al interior del campus universitario, en la ciudad de Arequipa.

Hasta el lugar llegaron paramédicos de la comuna provincial y miembros del Cuerpo General de Bomberos, quienes, pese a los esfuerzos realizados, solo pudieron certificar el fallecimiento de la joven. En tanto, se espera la llegada de la Policía Nacional para iniciar las diligencias correspondientes y determinar las verdaderas causas del deceso. El área fue acordonada mientras se desarrollan las investigaciones.

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Otros incidentes de la UNSA

Este no es un hecho aislado en la UNSA, pues en enero de este año nueve estudiantes de esta casa de estudios resultaron heridos tras caer de un segundo piso cuando la baranda en la que se apoyaban cedió mientras esperaban atención para matrícula.

La Policía precisó que los jóvenes involucrados son estudiantes de las facultades de Geología y Pesquería. En tanto, el personal médico informó que uno de los alumnos presentó una hemorragia interna, mientras que otra estudiante sufrió un traumatismo encéfalo craneano.

