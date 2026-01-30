Una joven de 20 años perdió la vida tras caer de un cuarto piso en la UNSA. | Mirelia Quispe/ Difusión | Composición LR

Una joven de aproximadamente 20 años perdió la vida de manera trágica tras caer del cuarto piso del pabellón de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). El hecho se registró al promediar las 4. 00 p. m. del viernes 30 de enero, al interior del campus universitario, en la ciudad de Arequipa.

Hasta el lugar llegaron paramédicos de la comuna provincial y miembros del Cuerpo General de Bomberos, quienes, pese a los esfuerzos realizados, solo pudieron certificar el fallecimiento de la joven. En tanto, se espera la llegada de la Policía Nacional para iniciar las diligencias correspondientes y determinar las verdaderas causas del deceso. El área fue acordonada mientras se desarrollan las investigaciones.

Otros incidentes de la UNSA

Este no es un hecho aislado en la UNSA, pues en enero de este año nueve estudiantes de esta casa de estudios resultaron heridos tras caer de un segundo piso cuando la baranda en la que se apoyaban cedió mientras esperaban atención para matrícula.

La Policía precisó que los jóvenes involucrados son estudiantes de las facultades de Geología y Pesquería. En tanto, el personal médico informó que uno de los alumnos presentó una hemorragia interna, mientras que otra estudiante sufrió un traumatismo encéfalo craneano.

