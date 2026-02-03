HOYSuscripcion LR Focus

Piura amanece con severas inundaciones: avenidas y calles principales afectadas tras horas de lluvia

Aunque la lluvia fue de baja intensidad, la falta de drenaje pluvial provocó el colapso de zonas críticas como la urbanización Ignacio Merino, con tránsito paralizado y viviendas afectadas.

Piura registra inundaciones pese a lluvias de baja intensidad
Piura registra inundaciones pese a lluvias de baja intensidad | Almendra Ruesta/LR

La ciudad de Piura amaneció este martes 3 de febrero con varias calles inundadas tras cerca de dos horas de lluvias continuas, una situación que dejó zonas intransitables y afectó principalmente a la urbanización Ignacio Merino, considerada un punto crítico por su condición de área baja.

Pese a que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que la precipitación alcanzó apenas los 6 milímetros, vecinos y conductores advirtieron que el impacto fue severo, con acumulación de agua que impidió el tránsito vehicular en una de las avenidas principales de la zona. Algunos mototaxistas intentaron cruzar, pero quedaron varados en medio de la vía.

Vecinos denuncian falta de drenaje y riesgo constante

Residentes de la urbanización alertaron que el agua ingresó a varias viviendas, lo que los obligó a reforzar sus casas con muros de contención como medida preventiva ante una problemática que, aseguran, se repite cada año durante la temporada de lluvias.

“Este problema no es de ahora, data de muchos años atrás. Se les ha dicho que estas avenidas nuevas tengan un sistema de drenaje, pero no lo han hecho. Saben que en verano son meses lluviosos y aun así no lo pusieron”, declaró Víctor Sandoval, vecino del sector, a La República. Añadió que otras avenidas actualmente en construcción también deberían contar con un sistema adecuado de desagüe pluvial.

Además de las inundaciones, los residentes advirtieron sobre el peligro para peatones y conductores, ya que el agua acumulada impide ver buzones abiertos, huecos o desniveles en la pista, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Los residentes esperan la intervención de las autoridades con el uso de motobombas o cisternas para evacuar el agua y restablecer el tránsito con normalidad.

Los puntos más críticos se registraron entre el cruce de la urbanización Ignacio Merino y la zona conocida como “Dos Grifos”. No obstante, no se trata del único sector afectado en Piura. Urbanizaciones como Chical también presentan inundaciones recurrentes por tratarse de cuencas ciegas, zonas deprimidas donde el agua de lluvia se estanca al no contar con una salida natural.

Alerta por lluvias intensas en Piura y la sierra norte

El más reciente informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advierte un escenario de riesgo en la sierra y la costa norte del Perú, especialmente en regiones como Piura, ante el pronóstico de intensas lluvias previstas entre el 3 y 4 de febrero de 2026. Según el reporte, se esperan precipitaciones fuertes con acumulados cercanos a los 25 milímetros por día en la costa norte y de hasta 20 milímetros por día en la sierra norte, lo que incrementa la probabilidad de inundaciones y movimientos en masa, como huaicos. Las zonas más vulnerables son aquellas con alta susceptibilidad a inundaciones y deslizamientos, lo que podría afectar a la población y a viviendas ubicadas en áreas críticas.

En la misma línea, el Senamhi informó que se prevén precipitaciones de moderada intensidad en Piura. Para este martes 3 de febrero, se estiman acumulados de lluvia de entre 12 y 20 milímetros por día en la sierra norte. De acuerdo con el pronóstico, las provincias con posible afectación son Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara.

