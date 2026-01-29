Garúas sorprenden en distritos de Lima en plena temporada de verano: fenómeno se prolongaría

Durante la tarde de este martes se reportaron garúas en varios distritos de Lima, como Lince, San Martín de Porres y el Cercado de Lima, un hecho poco habitual en plena temporada de verano que ha generado dudas entre la ciudadanía sobre si este fenómeno continuará en los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), si bien se han registrado estas precipitaciones ligeras, lo más relevante será el incremento de las temperaturas en horas punta, acompañado de una mayor sensación de bochorno, especialmente al mediodía y primeras horas de la tarde.

Asimismo, la entidad informó que en la capital se presenta cielo cubierto y lluvia de carácter intermitente, asociada a sistemas provenientes de la sierra, tal como se había advertido previamente en una nota de prensa. Estas condiciones podrían persistir durante las siguientes horas, aunque de manera variable.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, ya que el comportamiento atmosférico en Lima continuará mostrando contrastes entre garúas, nubosidad y momentos de intenso calor.