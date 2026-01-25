Religioso es extorsionados por banda del cono norte. Foto: Carlos Felix / La República | Carlos Felix / La República

Religioso es extorsionados por banda del cono norte. Foto: Carlos Felix / La República | Carlos Felix / La República

Un obispo denunció ser víctima de extorsión y amenazas de muerte por parte de presuntos integrantes de la banda criminal los Injertos del Cono Norte, en el distrito de Puente Piedra. Los delincuentes le exigen el pago de 800 soles mensuales a cambio de no atentar contra su vida.

Según información policial, Jorge Armando Díaz (53), quien se identifica como obispo y pertenece a la Fraternidad Sacerdotal de San Giorgio, agrupación no reconocida por la Iglesia Católica, acudió el último sábado 24 de enero al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Puente Piedra. Allí denunció que venía siendo intimidado mediante mensajes enviados por Facebook Messenger y una nota manuscrita dejada en la puerta de su vivienda.

De acuerdo con su testimonio, las amenazas comenzaron la noche del 23 de enero, cuando, desde un perfil con el nombre de Lincol Marzano, recibió mensajes en los que los presuntos extorsionadores aseguraban conocer su información personal y le advertían que su vida corría peligro si no aceptaba “llegar a un acuerdo”. Horas después, le exigieron el pago de 800 soles para “dejarlo tranquilo por un mes”.

Dejan carta extorsiva en la vivienda de la víctima

La situación se agravó al día siguiente, cuando el denunciante encontró bajo la puerta de su domicilio un papel con un mensaje manuscrito que decía: “Señor Jorge, páguenos. Su vida está en peligro. Att. Los Injertos del Norte”. Ante ello, decidió formalizar la denuncia por el delito de extorsión.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el caso se encuentra en investigación y que ya se han iniciado las diligencias para identificar a los responsables.

Preocupación por el avance de la criminalidad

Díaz Bartra expresó su preocupación por el incremento de la inseguridad. “Esta situación ya se nos fue de las manos. Que extorsionen incluso a personas dedicadas a actividades religiosas es demasiado. Tras la denuncia me siento algo más tranquilo, pero persiste la sensación de inseguridad”, declaró a La República.

