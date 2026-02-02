HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Piura: lluvias dejan caseríos incomunicados en Morropón y Huancabamba

Pobladores quedaron aislados por el colapso de vías y advierten que el problema se repite cada año.


Hasta la fecha han resultado 300 personas damnificadas y otras 2190 afectadas., informó el COER. Créditos: cortesía.
Ciudadanos reportaron caseríos aislados en la sierra de Piura tras las lluvias de la última semana. La crecida del rio Corral del Medio generó que los caseríos El Ingenio, La Maravilla, La Herrada y Pampa Flores, en la provincia de Morropón, resultaran incomunicados luego de que las vías de acceso se tornaran intransitables por el aumento del caudal.

Abogado peruano demanda a Mark Zuckerberg y exige US$300.000 por suspender su cuenta de Facebook: audiencia será en septiembre

La mañana de este lunes 2 de febrero, pobladores que se encontraban en la zona informaron que los badenes que servían como puente improvisado habían sido erosionados por la corriente de agua. "Todos los años sucede lo mismo", expresaron disgustados los habitantes del sector.

LOS AUDIOS DE XIAODONG JI WU Y EL ESCÁNDALO DE LAS VISITAS EN PALACIO DE GOBIERNO | ARDE TROYA

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Cabe señalar que en la provincia de Huancabamba también se encuentran aislados los caseríos de Hormigueros, Loma de la Esperanza, Chaupe Bajo, Chaupe Alto y Cerro Negro.

Afectación en Piura

Según el reporte actualizado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura producto de las precipitaciones hasta la fecha han resultado 300 personas damnificadas y otras 2190 afectadas.

Empresario es baleado tras resistirse al robo de su vehículo cuando llegaba a su casa en Piura

Asimismo, se registró que 10 viviendas resultaron destruidas, otras 128 inhabitables y 890 afectadas. Con respecto a la infraestructura de transporte, a causa de las precipitaciones quedaron destruidos 3.070 metros de vía vecinal y 1.200 metros de vías urbanas.

Por último, la entidad acotó que identificaron la afectación a un puente peatonal, una infraestructura de salud y una educativa

