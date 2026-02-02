Piura: lluvias dejan caseríos incomunicados en Morropón y Huancabamba

Hasta la fecha han resultado 300 personas damnificadas y otras 2190 afectadas., informó el COER. Créditos: cortesía.

Ciudadanos reportaron caseríos aislados en la sierra de Piura tras las lluvias de la última semana. La crecida del rio Corral del Medio generó que los caseríos El Ingenio, La Maravilla, La Herrada y Pampa Flores, en la provincia de Morropón, resultaran incomunicados luego de que las vías de acceso se tornaran intransitables por el aumento del caudal.

La mañana de este lunes 2 de febrero, pobladores que se encontraban en la zona informaron que los badenes que servían como puente improvisado habían sido erosionados por la corriente de agua. "Todos los años sucede lo mismo", expresaron disgustados los habitantes del sector.

Cabe señalar que en la provincia de Huancabamba también se encuentran aislados los caseríos de Hormigueros, Loma de la Esperanza, Chaupe Bajo, Chaupe Alto y Cerro Negro.

Afectación en Piura

Según el reporte actualizado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura producto de las precipitaciones hasta la fecha han resultado 300 personas damnificadas y otras 2190 afectadas.

Asimismo, se registró que 10 viviendas resultaron destruidas, otras 128 inhabitables y 890 afectadas. Con respecto a la infraestructura de transporte, a causa de las precipitaciones quedaron destruidos 3.070 metros de vía vecinal y 1.200 metros de vías urbanas.

Por último, la entidad acotó que identificaron la afectación a un puente peatonal, una infraestructura de salud y una educativa