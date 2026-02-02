HOYSuscripcion LR Focus

Menores de edad trabajaban para sobrevivir | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Madre denuncia falta de apoyo en búsqueda de su hijo desaparecido tras caer el río Chillón: "Les pido que me ayuden"

Las víctimas, Ángelo Jesús Bernabé Robles y Harold Carrasco Robles, fueron arrastrados por la fuerte corriente del río. El cuerpo del primero fue encontrado, mientras que el del menor aún no aparece.

Una tarde de recreación se tornó trágica en Carabayllo, donde un joven de 20 años y un adolescente de 15 perdieron la vida tratando de rescatar a una amiga del río Chillón.
Una tarde de recreación se tornó trágica en Carabayllo, donde un joven de 20 años y un adolescente de 15 perdieron la vida tratando de rescatar a una amiga del río Chillón. | composición LR

Una tarde de recreación terminó en tragedia en el distrito de Carabayllo. Un joven de 20 años y un adolescente de 15 años fallecieron tras ser arrastrados por la fuerte corriente del río Chillón, tras ingresar al agua para intentar rescatar a una amiga que se estaba ahogando, el día domingo 1 de febrero.

Las víctimas fueron identificadas como Ángelo Jesús Bernabé Robles (20) y el menor Harold Carrasco Robles (15). De acuerdo con testigos, la joven logró salir del río por sus propios medios. Sin embargo, ambos varones no pudieron resistir la fuerza del caudal y fueron arrastrados cerca de un kilómetro río abajo.

Hallan cuerpo de joven de 20 años: menor continúa desaparecido

Tras varias horas de búsqueda el día domingo, agentes de la Unidad de Rescate de la Policía Nacional lograron ubicar el cuerpo sin vida de Ángelo Bernabé en un islote del río. En el lugar se vivieron escenas de profundo dolor, especialmente cuando su madre llegó para reconocer el cuerpo. El hallazgo fue posible cerca de las 10:00 a. m., gracias a que trabajadores de una empresa alertaron a la PNP.

En tanto, el adolescente Harold Carrasco Robles continúa desaparecido. Su madre, acompañada por personal policial, recorrió extensos tramos de la ribera del río durante la jornada, sin resultados favorables debido a la turbidez y la fuerza del agua. ''Por favor, ayúdenme a buscarlo... El agua ha crecido demasiado. Les pido que me ayuden'', lamentó. Ella indicó que las labores de búsqueda habían sido suspendidas por parte de las autoridades, y que solo ella y su familia se encontraban en la zona desde este lunes en la mañana.

Continúa la búsqueda en el río Chillón

Tras el hallazgo de Ángelo Bernabé, el COEN informó: "El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI ha reportado oficialmente una persona fallecida y un menor de edad desaparecido, tras ser arrastrados por la corriente. La policía continúa las labores de búsqueda y rescate en la zona".

La entidad agregó que la Municipalidad de Carabayllo ya está realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), en conjunto con el Instituto Nacional de Defensa Civil. Se ampliará el radio de rastreo hacia zonas más bajas del cauce.

Autoridades advierten sobre lluvias

Hasta el punto del hallazgo llegó una representante del Ministerio Público junto a peritos de criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cadáver del hombre de 20 años para su traslado a la morgue de Lima.

La Policía reiteró el llamado a la población a no ingresar al río Chillón, cuyo caudal se ha incrementado considerablemente por las lluvias en la sierra. Indicaron que la corriente en sectores de Carabayllo es peligrosa y puede arrastrar incluso a personas con experiencia en el agua.

