Rutas de Lima: ya van 26 casetas donde no se cobra tarifa por suspensión de peajes de Chillón y Conchán

Siguen perdiendo. La empresa Rutas de Lima, que administra los peajes ubicados en la Panamericana Norte y Sur, calificó como arbitraria la sentencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, con la cual se ordenó la suspensión del cobro en las casetas de Conchán, debido a que afecta el libre tránsito de los vecinos.

De acuerdo con la concesionaria, a la fecha ya son 26 casetas de peaje donde no pueden operar por “decisiones abusivas”, con lo que se le “está privando de recibir casi un 50% de sus ingresos, pese a que cumple con su obligación de brindar mantenimiento a todas las vías bajo su responsabilidad”.

Estas 26 garitas, según pudo conocer La República, se encuentran en los peajes de Chillón (Puente Piedra) y Conchán (Lurín), cuyos cobros han quedado suspendidos por sentencias emitidas por el Poder Judicial (PJ) y el Tribunal Constitucional (TC).

En el caso del peaje de Chillón, en enero del 2024, el PJ emitió una medida cautelar para suspender el cobro de la tarifa, como lo pedían diversas asociaciones de vecinos. En tanto, en marzo de ese año, el TC ordenó esa misma medida hasta que se brinde una solución o hasta que se emita una sentencia firme en el proceso que se le sigue a la exalcaldesa Susana Villarán, quien confesó haber recibido aportes ilícitos de Odebrecht (Rutas de Lima) y OAS (Línea Amarilla).

No obstante, en ese caso, el TC aclaró que la Municipalidad de Lima estaba obligada a construir una vía alterna al peaje de Chillón, lo cual aún no sucede. Rutas de Lima denunció que ha intentado varias veces coordinar con la comuna para ejecutar estas acciones. Incluso, dijo que podrían compartir estudios técnicos que respaldan la viabilidad de una ruta alterna que tiene opinión favorable del Colegio de Ingenieros del Perú, pero no hay respuesta.

En el caso del peaje de Conchán, el 22 de abril del 2025, en primera instancia, el PJ declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus que interpuso la Municipalidad de Lurín, en marzo del 2024, debido a que no existen vías alternas eficientes. La suspensión seguirá vigente siempre y cuando se decida así en las instancias superiores.

De esta manera, Rutas de Lima respondió que este fallo forma parte de una campaña sistemática de hostigamiento judicial, mediático y político impulsada por el Estado peruano, incluyendo principalmente a la Municipalidad de Lima y su alcalde Rafael López Aliaga, a la que se ha sumado la Defensoría del Pueblo.

Sin citar al burgomaestre, la empresa rechazó “esta ofensiva impulsada por autoridades que han mencionado que van a desojarlos de sus activos y derechos sin ningún respeto a los contratos y a la inversión privada”.

Reacciones a favor y en contra

Sobre este tema, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación por la reciente decisión judicial que "desconoce el contrato de concesión del peaje en la zona de Conchán, generando un grave precedente".

“Desconocer las tarifas pactadas equivale a decirle a los inversionistas que en el Perú no hay seguridad jurídica, lo que afectará negativamente la inversión a largo plazo”, señaló.

También indicó que, en el caso del peaje de Conchán, se observa con extrañeza que se exija la habilitación de una vía alterna cuando existe la antigua Panamericana Sur, "recientemente remodelada y de libre tránsito", que conecta a Lurín y otras zonas de Lima sur.

“Esperamos que las instancias superiores del Poder Judicial corrijan esta medida que carece de sustento técnico y jurídico”, respondió.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo también se pronunció y saludó la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín. “Intervenimos en dicho proceso como amicus curiae, participando en inspecciones judiciales y aportando criterios técnicos y jurídicos sobre vulneración de derechos de residentes de la zona”, explicó.

Agregó que la decisión de suspender el cobro del peaje de Conchán obedece a que las rutas alternas descritas por la concesionaria no son idóneas ni razonables, afectando el derecho al libre tránsito, tal como también fue desarrollado por el TC en el caso de los peajes de Lima norte.

Esta tarde, un grupo de vecinos de Lurín también se mostró a favor del fallo judicial, por lo que llegó hasta la sede del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín para felicitar a la jueza Vilma Vidales Ramírez. “Sí se pudo, ya no pagaremos esos peajes de S/7.50 para cruzar la Panamericana Sur”, señaló una manifestante.