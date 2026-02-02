HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima: actualizan guía que prohíbe vehículos eléctricos y detalles sobre tarifas y pasajes

Entre las prohibiciones del Metro de Lima destacan el ingreso de scooters, bicicletas, motos y trimotos eléctricos, permitiendo solo sillas de ruedas eléctricas convencionales.

Nuevas restricciones en la Línea 1 del Metro de Lima
Nuevas restricciones en la Línea 1 del Metro de Lima | Línea 1

La Línea 1 del Metro de Lima presentó una guía actualizada para los pasajeros, en la que precisa qué tipos de vehículos eléctricos y de combustión tienen prohibido el ingreso al sistema. La medida, vigente desde el 2 de enero de 2025, se suma a las recomendaciones de seguridad e incluye además información detalladas sobre tarifas, pasajes y el uso de tarjetas.

Según la empresa operadora, las restricciones responden a criterios de prevención de riesgos, como incendios, explosiones o liberación de humos tóxicos dentro del sistema ferroviario.

lr.pe
Las restricciones buscan prevenir riesgos como incendios y explosiones. Foto: Línea 1.

Las restricciones buscan prevenir riesgos como incendios y explosiones. Foto: Línea 1.

Metro de Lima: restricciones a vehículos eléctricos y excepciones vigentes

De acuerdo con la normativa vigente, no está permitido el ingreso de scooters eléctricos, monopatines, bicicletas eléctricas, motos, trimotos ni de vehículos con motor de combustión. La única excepción son las sillas de ruedas eléctricas convencionales, siempre que sean de uso exclusivo para personas con movilidad reducida.

La empresa precisó que no se permitirá el ingreso de vehículos que hayan sido adaptados o modificados respecto a sus características originales de fabricación. Asimismo, los asistentes de movilidad —eléctricos o a combustión— no están permitidos, salvo las sillas de ruedas eléctricas autorizadas.

Conoce las normativas de transporte en la Línea 1 del Metro de Lima. Foto: Línea 1.

Conoce las normativas de transporte en la Línea 1 del Metro de Lima. Foto: Línea 1.

Ingreso de bicicletas plegables

La Línea 1 sí permite el ingreso de bicicletas plegables, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

  • Deben estar plegadas (no se permite el ingreso abiertas).
  • Dimensiones máximas: 73,5 cm de alto, 80 cm de largo y 40 cm de ancho.
  • El ingreso se realiza por los torniquetes regulares, pasando por debajo.
  • El traslado dentro de la estación solo puede hacerse por escaleras fijas o ascensores.
  • Está prohibido el ingreso de bicicletas plegables eléctricas o con motor de combustión.

Además, los skates, patines y scooters solo podrán ingresar si se encuentran guardados dentro de una mochila o maleta que cumpla con las dimensiones permitidas. Además, deberán pasar por el medidor de bultos ubicado en los accesos de las estaciones.

En el caso de niños que utilicen sillas de ruedas o sillas de ruedas motorizadas, deberán estar acompañados permanentemente por un adulto. El peso total del pasajero y la silla no debe superar los 200 kilos.

Estas son las tarifas de la Línea 1 y quiénes no pagan pasaje

La Línea 1 recordó las tarifas vigentes para los distintos usuarios:

Tarjeta adulto

  • Precio de la tarjeta: S/ 5.00
  • Tarifa por viaje: S/ 1.50

Escolares

  • S/ 0.75 de lunes a viernes
  • S/ 1.50 sábados, domingos y feriados

Estudiantes universitarios e institutos superiores

  • S/ 0.75 de lunes a sábado
  • S/ 1.50 domingos y feriados

Las personas exoneradas de pago son aquellas que presenten carné del Conadis, efectivos de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo General de Bomberos y menores de 6 años, quienes deberán mostrar su documento de identidad cuando sea requerido.

Los usuarios pueden asociar su DNI a la tarjeta de la Línea 1 a través de www.lineauno.pe, lo que permite verificar datos y facilitar el traslado de saldo en caso de pérdida, robo o deterioro. Estas oficinas se encuentran ubicadas en las estaciones Cabitos y Presbítero Maestro. La empresa recomendó no doblar, enmicar ni exponer las tarjetas al calor para asegurar su correcta conservación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

