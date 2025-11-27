El director de Gestión de Infraestructura y Servicios de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Jorge Salas Ojeda, confirmó que la Línea 1 del Metro de Lima elevará el precio de sus pasajes, aunque precisó que el ajuste será "razonable". Durante el III Foro Ciudades Inteligentes: Metros y Trenes de Cercanía para Lima, realizado este jueves 27 de noviembre en Miraflores, explicó que la decisión responde a la necesidad de incrementar la capacidad del sistema.

“Vamos a requerir un aumento tarifario, obviamente en términos razonables, que la población va a aceptar”, señaló. Actualmente, ProInversión evalúa la ampliación de este servicio, que moviliza a 600.000 pasajeros al día, una cifra que crecerá con las futuras conexiones a la Línea 2, el Metropolitano a través de la Vía Expresa Grau y otros sistemas de transporte.

Línea 1 operaría con nueva tarifa tras evaluaciones técnicas del MTC

La tarifa de la Línea 1 del Metro de Lima se mantiene en S/1.50, un monto menor al que pagan los usuarios del Metropolitano (S/3.50) y los corredores complementarios (S/2.50). Debido a que el sistema opera en condición “saturada”, será necesario ajustar el precio del pasaje para ejecutar mejoras, señaló Jorge Salas. “Por eso, esperamos que este incremento de las tarifas sea bastante bien recibido por los pasajeros”, afirmó.

El funcionario señaló que aún no se ha definido el monto del nuevo pasaje, aunque precisó que los ingresos adicionales financiarán las inversiones previstas para optimizar el servicio que une Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho. “La tarifa se define a nivel técnico (…) y se destina para financiar el gasto público”, indicó A Agencia Andina, al explicar que el Estado enfrenta recursos limitados y necesita alternativas para ejecutar estos proyectos.

Salas Ojeda tampoco adelantó desde cuándo regirá el aumento. “En la medida que estamos hablando de inversiones bastantes cuantiosas, sí se requiere dotar de mayor financiamiento al proyecto y uno de sus componentes es el tema tarifario, pero obviamente se está evaluando cuál sería ese monto y la oportunidad del mismo”, agregó.

Adenda de ampliación de la Línea 1 se firmará en 2026

La ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima avanzará tras la firma de la adenda al contrato de concesión, prevista entre marzo y abril de 2026, según informó Luis del Carpio, presidente del directorio de ProInversión. Este proyecto, valorizado en 2.700 millones de dólares, incluye la compra de 31 nuevos trenes, mejoras eléctricas, más cocheras y otras obras destinadas a incrementar la capacidad en horas punta, detalló Manuel Wu, presidente del directorio de la Línea 1.

La concesionaria proyecta cerrar el año con 212 millones de pasajeros, 20 mil más que en 2024, y espera obtener en diciembre la viabilidad técnica de ProInversión y la ATU. Una vez firmada la adenda, la ejecución tomará cerca de cuatro años, periodo en el cual el intervalo entre trenes se reducirá progresivamente de 3 a 2 minutos en hora punta.

Según José Carlos Soldevilla, director de Integración de Transporte Urbano y Recaudo de la ATU, la reducción continuará en los años siguientes. “Hacia 2027 el tiempo entre viajes podría bajar a 2 minutos y medio; en 2030, a 2 minutos; y en 2033 se alcanzaría el minuto y medio”, explicó, lo que permitiría duplicar la capacidad de transporte.