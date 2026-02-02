HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Jhon Cruz Arce, uno de los fundadores de 'Los Pulpos', niega estar implicado en atentado contra Armonía 10

El excarcelado por habeas corpus aseguró en una carta que se le atribuyen “falsamente” los hechos y pidió rectificación a los medios.

Jhon Cruz Arce, alias ‘Jhon Pulpo’, difundió su carta a través de medios de comunicación.
Jhon Cruz Arce, alias ‘Jhon Pulpo’, difundió su carta a través de medios de comunicación. | Difusión/ Andina | Composición LR

Jhon Cruz Arce, alias ‘Jhon Pulpo’, uno de los fundadores de la organización criminal ‘Los Pulpos’, rechazó —mediante una carta enviada a medios de comunicación— cualquier vinculación con el atentado con explosivos contra el autobús de la orquesta Armonía 10, ocurrido a mediados de enero en Trujillo (La Libertad), así como con otros ataques recientes registrados en la ciudad.

En su misiva, Cruz Arce afirmó que se le ha atribuido “falsamente” responsabilidad en “dichos actos delictivos” y solicitó una rectificación al amparo de sus derechos constitucionales al honor, la buena reputación y la presunción de inocencia, además del principio de responsabilidad ulterior en el ejercicio de la libertad de información.

¿Cómo fue al ataque contra Armonía 10?

El ataque contra Armonía 10, dirigida por Walther Lozada, causó daños materiales en el bus de la agrupación, pero no dejó víctimas. Este hecho se produjo diez meses después de otro atentado en Lima contra una orquesta del mismo nombre, que sí terminó con la muerte de un cantante. Tras lo ocurrido, Armonía 10 emitió un comunicado condenando los actos de violencia y haciendo “un llamado al gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad” que afecta a diversos sectores del país.

Cruz Arce también negó relación con los atentados contra tres locales de la licorería Tabaco & Ron en Trujillo, ocurridos —según Sol TV—cuando delincuentes detonaron artefactos explosivos en dichos establecimientos. El excarcelado fue puesto en libertad en 2025 mediante un habeas corpus cuando cumplía una condena de 25 años de prisión por doble homicidio.

Estos hechos se enmarcan en un contexto de estado de emergencia en Trujillo y Lima por la presencia del crimen organizado y de mafias de extorsión que amenazan a artistas y empresarios. En octubre pasado, además, la orquesta Agua Marina fue tiroteada durante un concierto en un recinto de las Fuerzas Armadas en el sur de Lima, dejando a varios músicos heridos.

Cruz Arce es padre de Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, actual cabecilla de ‘Los Pulpos’ y prófugo de la justicia, por quien el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de S/ 500.000. Cruz Torres fue condenado a cadena perpetua por robo agravado con subsecuente muerte de una comerciante en 2020, aunque figura con acta de defunción en Reniec desde agosto de ese año.

