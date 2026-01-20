A través de las redes sociales, Armonía 10 de Walther Lozada compartió un emotivo video en el que se observa cómo quedó el bus de la agrupación piurana tras ser víctimas de un atentado con explosivos en los exteriores de la discoteca Monasterio, ubicada en la ciudad de Trujillo.

En el material audiovisual, de apenas 38 segundos, refleja el sentir de la emblemática orquesta de cumbia, afectada por la ola de violencia que atraviesa el Perú. "De la alegría al miedo", se lee en los primeros segundos del video. Además, señalaron que su "hogar" - en clara referencia al bus en el que pasan varias horas viajando para cada presentación - fue atacado por la delincuencia.

Armonía 10 de Walther Lozada hace un llamado para que pare la violencia

En el video, Armonía 10 de Walther Lozada expresó que el flagelo que afecta a la ciudadanía y a los artistas "daña sueños, daña trabajos" y que "trabajar no debería constarnos la vida". Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para combatir la inseguridad ciudadana.

Finalmente, señalaron: "Gracias a Dios, no hubieron pérdidas humanas, pero queda el dolor, la impotencia y la preocupación de salir cada día solo a trabajar y llevar música. La música no hace daños. Trabajar no debería ser un riesgo".

Usuarios reaccionan a emotivo video de Armonía 10 de Walther Lozada

En redes sociales, cientos de usuarios se unieron al llamado de Armonía 10 de Walther Lozada, dejando comentarios como "El pueblo peruano está con ustedes", "Sé que papá Dios no los saltará de su mano bendita", "Qué daño atentar contra la vida de nuestros cantantes" y "Ellos nos alegran. Basta de violencia".

Los actos violentos contra las orquestas nacionales se han vuelto frecuente. Solo por mencionar el caso más reciente, en la madrugada del jueves 1 de enero de 2026, Carlos Miguel y Orquesta también fue víctima de un ataque armado en Lima Norte. Ante estos hechos, los artistas se han unido para hacer un llamado a las autoridades a fin de combatir la delincuencia, que no solo afecta al ámbito musical, sino a todos los sectores del país.