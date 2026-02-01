HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

La UNALM ofrece 440 vacantes para 12 carreras en áreas de agricultura y medioambiente durante su admisión 2026-I, permitiendo acceso a postulantes con diversas modalidades.

Miles de jóvenes participan en el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Agraria La Molina, que se lleva a cabo el 1 de febrero, buscando alcanzar una formación profesional.
Miles de jóvenes participan en el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Agraria La Molina, que se lleva a cabo el 1 de febrero, buscando alcanzar una formación profesional.

A nivel nacional, miles de jóvenes vienen participando en los procesos de admisión de las universidades públicas, buscando acceder a una formación profesional especializada. En ese contexto, la Universidad Nacional Agraria La Molina continúa desarrollando su evaluación correspondiente al periodo 2026-I, concentrando la atención de postulantes y familias.

Durante la jornada del domingo 1 de febrero, el campus universitario recibió a aspirantes provenientes de distintas regiones, desarrollándose el examen bajo un esquema previamente establecido por la institución. El proceso se viene realizando cumpliendo los protocolos definidos, con acompañamiento de entidades públicas para asegurar su correcto desarrollo.

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

El examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Agraria La Molina se viene llevando a cabo este domingo 1 de febrero, contando con la participación de más de 1.800 postulantes que buscan alcanzar una de las vacantes disponibles. La evaluación se inició luego del cierre de puertas a las 7:30 de la mañana, desarrollándose la prueba entre las 9:00 a.m. y el mediodía.

Según lo informado por la Comisión Permanente de Admisión de la UNALM, la evaluación consta de 100 preguntas y tiene una duración total de tres horas. Los resultados oficiales del examen serán publicados durante la tarde del mismo día, a través de la plataforma institucional de la universidad, donde los postulantes podrán verificar su puntaje y conocer la lista de ingresantes.

Portal web de la UNALM en el que se publicará la lista de ingresantes del proceso de admisión 2026-I. Foto: captura

Portal web de la UNALM en el que se publicará la lista de ingresantes del proceso de admisión 2026-I. Foto: captura

¿Cuántas vacantes se ofrecerán para el examen de admisión UNALM 2026-I?

Para el examen general de admisión 2026-I, la UNALM puso a disposición vacantes en 12 carreras profesionales, enfocadas en la seguridad alimentaria, la protección y conservación del medioambiente, así como en el manejo sostenible de los recursos naturales.

CARRERASCONCURSO ORDINARIOCEPRE UNALM 2024-IICEPRE UNALM 2025TOTAL
Agronomía56168080
Biología18050225
Ingeniería Ambiental18050225
Ingeniería Meteorología y Gestión de Riesgos Climáticos14040220
Ingeniería Forestal21060330
Economía18050225
Estadística Informática21060330
Ingeniería en Gestión Empresarial21060330
Ingeniera Agrícola35100550
Zootecnia28080440
Pesquería28080440
Industrial Alimentarias28060228
Vacantes aprobadas2988540423

Carreras que ofrece la UNALM 2026-I en su examen de admisión

La Universidad Nacional Agraria La Molina pone a disposición de los postulantes 12 carreras profesionales, orientadas a la formación en áreas vinculadas a la agricultura, el medioambiente, los recursos naturales, la gestión y las ciencias biológicas.

Las especialidades ofertadas para este proceso de admisión son:

  • Estadística Informática
  • Ingeniería Ambiental
  • Industrias Alimentarias
  • Ingeniería Forestal
  • Ingeniería Agrícola
  • Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos
  • Agronomía
  • Biología
  • Economía
  • Pesquería
  • Zootecnia e Ingeniería en Gestión Empresarial

Cada una de estas carreras cuenta con vacantes asignadas dentro del concurso ordinario, manteniendo una distribución acorde a la capacidad académica y de infraestructura de la universidad. Desde la institución se informó que Agronomía se mantiene entre las especialidades con mayor número de postulantes inscritos para este proceso.

El ingreso de los postulantes se realizó presentando únicamente el Documento Nacional de Identidad en físico, aceptándose también constancias oficiales en caso de pérdida o robo. Para los postulantes extranjeros, se permitió el ingreso con carné de extranjería o pasaporte vigente, cumpliéndose así las disposiciones establecidas para el examen de admisión UNALM 2026-I.

