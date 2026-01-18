Examen de admisión UNALM 2026-I: paso a paso para inscribirte antes del 20 de enero

Este 20 de enero cierran las inscripciones para el Examen de Admisión UNALM 2026-I | UNALM

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) convocó oficialmente a su Examen de Admisión 2026-I, dirigido a jóvenes que buscan iniciar estudios superiores en una de las principales casas de estudios del país especializadas en ciencias agrarias, ambientales y económicas. El proceso está abierto para postulantes de distintas modalidades y contempla una amplia oferta académica.

La evaluación se realizará el domingo 1 de febrero de 2026 y permitirá competir por una de las 757 vacantes disponibles en 12 carreras profesionales. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el martes 20 de enero y deberán realizarse exclusivamente de manera virtual a través del portal oficial de admisión de la universidad. Según informó el coordinador de la Comisión Permanente de Admisión de la UNALM, Sady García Bendezú, el proceso mantiene una alta expectativa de participación "de entre 2.100 y 2.200 postulantes”, señaló en declaraciones a la Agencia Andina.

Inscripción para el Examen de Admisió UNALM 2026-I

Durante la inscripción, el postulante puede elegir hasta dos opciones de carrera. En caso de no alcanzar una vacante en la primera, podrá acceder a la segunda si obtiene el puntaje mínimo requerido. Los interesados deberán completar el proceso mediante la plataforma virtual admisión.lamolina.edu.pe y seguir los siguientes pasos:

Una vez adentro de la plataforma virtual, seleccionar la opción "inscríbete"

Ingresarás a la sección "Bienvenido a tu inscripción", donde deberás rellenar tus datos y dar click en "Registrarse"

Luego, selecciona "Inscríbete y compra tu guía del postulante"

Lee los términos y condiciones y sar click en "aceptar".

Rellena el formulario y coloca "siguiente"

Selecciona la fecha, sede y modalidad de ingreso y demás datos.

Lee la declaracion jurada y dale click a aceptar.

Te saldrá una boleta de pago que debes abonar en las instituciones mencionadas.

García precisó que todo el proceso inicial es digital y que la presentación física de documentos solo se realizará en caso de obtener una vacante, al día siguiente del examen. Pueden postular quienes hayan culminado el quinto año de educación secundaria y aprobado todos sus cursos, los egresados de educación básica alternativa y los estudiantes del programa de Bachillerato en convenio con la UNALM.

Guía del postulante y verificación de inscripción

La Guía del Postulante es un documento digital que reúne toda la información del proceso de admisión. Tras efectuar el pago, el postulante puede acceder a ella desde la web de la Dirección de Admisión y Promoción de la UNALM.

Luego de completar el registro, es obligatorio verificar la inscripción para acceder a la casilla electrónica, el simulacro virtual del examen y otros recursos informativos. Toda comunicación oficial se enviará a través de dicha casilla, a la que se ingresa con el DNI como usuario y contraseña.

Documentos permitidos el día del examen

El día de la evaluación, el postulante solo podrá ingresar con su DNI físico, incluso si se encuentra vencido. En caso de no contar con este documento, se aceptará el Certificado de Inscripción (C4) o la denuncia policial por pérdida o robo. Los postulantes extranjeros deberán presentar su carné de extranjería o pasaporte vigente.

