Mario Vizcarra y Yonhy Lescano NO encabezan intención de voto presidencial en Puno: encuestas fueron manipuladas

LO FALSO:

Mario Vizcarra y Yonhy Lescano encabezan la intención de voto presidencial en Puno acorde a dos encuestas realizadas por BSI.

LO VERDADERO:

Las encuestas viralizadas presentan inconsistencias en la escritura de los nombres de los candidatos y sus respectivos porcentajes de intención de voto.

Si bien BSI, a quien se le atribuye los sondeos, es parte del Registro Nacional de Encuestadoras del JNE, indicó para Verificador de La República que estos son falsos, pues su nombre fue utilizado sin autorización.

En redes sociales circulan dos sondeos atribuidos a la firma BSI con el mismo diseño, estructura, fecha y lugar de aplicación, pero muestran resultados distintos: en uno lidera Mario Vizcarra, y en el otro, Yonhy Lescano, ambos con el mismo porcentaje de intención de voto. Estos estudios aparentan ser reales; sin embargo, presentan inconsistencias en la escritura de los nombres de algunos candidatos y en la presentación de otros.

Si bien BSI se encuentra vigente en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la propia empresa confirmó a Verificador de La República que el contenido viralizado es falso, pues su nombre fue utilizado de manera indebida por terceras personas.

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se han difundido dos publicaciones similares que se le atribuyen a la encuestadora BSI Ingeniería y Operaciones Integrales S.A.C. Ambas presentan el mismo diseño, estructura, fecha (febrero) y lugar de aplicación (Puno). La diferencia principal radica en los resultados, pues, en una se indica que Mario Vizcarra, candidato de Perú Primero, encabeza una encuesta presidencial con 12.3%, mientras que en la otra, el primer lugar lo ocupa Yonhy Lescano, candidato de Cooperación Popular, con el mismo porcentaje.

De igual manera, existen alteraciones en los datos de los candidatos a senadores y diputados, quienes aparecen en la parte inferior.

Encuesta viralizada en redes sociales (Mario Vizcarra, 12.3%). | Foto: Facebook

Encuesta viralizada en redes sociales (Yonhy Lescano, 12.3%). | Foto: Facebook

Tras realizar un análisis más detallado de ambos contenidos, se determinó que existen inconsistencias en la presentación de los candidatos presidenciales, pues se omiten tildes en algunos apellidos y se presentan errores en la escritura del nombre de Yonhy Lescano, quien aparece como “Yonby Lescano” en ambas publicaciones.

Alteraciones en los nombres de los candidatos presidenciales en ambas encuestas. | Foto: Facebook

Respecto a los senadores y diputados, en algunos casos se incluyó únicamente un apellido; en otros, ambos apellidos; y en ciertos registros, se consignaron los nombres y apellidos completos. Estos detalles son independientes de la distinción entre porcentajes, que varía en cada foto.

Candidatos con nombre + primer apellido en celeste, candidatos con nombre + dos apellidos en verde, y candidatos con nombres y apellidos completos en amarillo. | Foto: Facebook

Se realizó una búsqueda de BSI Ingeniería y Operaciones Integrales S.A.C., entidad a la que se le atribuye los sondeos, en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que habilita a personas naturales y jurídicas a elaborar y difundir encuestas electorales y sondeos de opinión.

“Detalles técnicos” incluidos en ambas encuestas. | Foto: Facebook

Registro de BSI en el Registro Nacional de Encuestadoras del JNE. | Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Si bien BSI figura como vigente en el registro del JNE, la encuestadora indicó para Verificador de La República que no realizó los mencionados estudios —de hecho, no hizo ninguno bajo el contexto de las Elecciones Generales 2026—, y que, además, su nombre fue utilizado por terceras personas sin su autorización. Por tal motivo, el contenido viralizado resulta ser falso.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se han difundido dos encuestas similares atribuidas a BSI Ingeniería y Operaciones Integrales S.A.C., que muestran como resultado que Mario Vizcarra y Yonhy Lescano ocupan el primer lugar de intención de voto en Puno. No obstante, se detectan inconsistencias en la escritura de los nombres de estos y otros candidatos, detalles que inicialmente pusieron en duda su validez. Si bien la encuestadora está avalada por el JNE, señalaron a Verificador de La República que no realizó los sondeos y que fueron usuarios de la plataforma quienes tomaron su nombre sin permiso. Por estos motivos, se confirma que los contenidos viralizados son falsos.

