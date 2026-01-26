Examen de admisión de UNI en febrero incluirá tres carreras nuevas: ¿cómo postular y hasta cuándo?

UNI presenta sus tres nuevas carreras para el próximo examen de admisión 2026-I | Composición LR | Andina

UNI presenta sus tres nuevas carreras para el próximo examen de admisión 2026-I | Composición LR | Andina

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) llevará a cabo su examen de admisión 2026-I los días lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de febrero. Asimismo, inlcuirá tres nuevas carreras profesionales: Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo.

De acuerdo con Luis Romero, director de Admisión de la UNI, el examen es considerado uno de los más rigurosos a nivel internacional, lo cual permite elegir a postulantes con alto rendimiento académico. "Eso se refleja en la calidad de nuestros estudiantes y en que cerca del 90% de los egresados ya cuentan con trabajo, incluso, antes de culminar la carrera", sostuvo Romero para Andina.

UNI presenta tres nuevas carreras en su próximo examen de admisión

Alrededor de 1.886 vacantes serán ofrecidas en el proceso ordinario, extraordinario y supernumerario del próximo examen de admisión 2026-I de la UNI. Luis Romero precisó que la demanda de postulantes oscila entre 5.500 a 6.000.

Bajo este panorama, presentó las tres nuevas carreras que serán ofrecidas en esta oferta académica. Estas son las siguientes:

Ingeniería Biomédica (Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica): Está orientada a la aplicación de la tecnología en el diseño de equipos, dispositivos e instrumentos para la atención y monitoreo de pacientes.

Ingeniería de Inteligencia Artificial (Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas): Enfocada en el desarrollo de productos y soluciones basadas en IA para optimizar procesos, estudios y toma de decisiones.

Urbanismo (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes): Busca formar profesionales capaces de planificar el crecimiento sostenible de las ciudades, reduciendo riestos y desastres relacionados a la falta de planificación.

Costos y fecha de postulación

Por otro lado, el director de Admisión sostuvo que los costos del prospecto es de S/90, el cual incluye el temario completo y los solucionarios de exámenes anteriores. Del mismo modo, informó que el derecho de examen es de S/410 para egresados de colegios nacionales y S/780 para egresados de colegios particulares.

Cabe resaltar que para los estudiantes que postulen a Arquitectura, se aplicará un examen vocacional con un costo adicional de S/160. Las inscripciones serán recibidas hasta el 31 de enero, pero no se ha descartado una posible ampliación frente a la alta demanda.

Proceso de inscripción

Para inscribirte en el examen de admisión UNI-2026 debes tomar en cuenta los siguientes pasos:

Regístrate en línea. Ingresa a las web admisión.uni.edu.pe , em la opción "regístrate", crea tu cuenta con tu DNI y una contraseña personal.

, em la opción "regístrate", crea tu cuenta con tu DNI y una contraseña personal. Completa tu pre inscripción y datos. Completa la sección de pre inscripción, así como las secciones de datos personales, familiares y complementarias, haciendo clic en "guardar" al finalizar cada una.

Declaración jurada, foto y DNI. Descarga la declaración jurada, imprímela, complétala a mano y cárgala en la plataforma. En la sección "foto y DNI", sube una foto tipo pasaporte con fondo blanco y el escaneo de tu DNI (anverso y reverso).

Realiza los pagos. Descarga la guía de pagos en admisión.uni.edu.pe

Ficha de inscripción y prospecto. Descarga tu ficha de inscripción y prospecto desde la misma plataforma.

