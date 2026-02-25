En una reciente entrevista con Giancarlo 'Flaco' Granda, Flavio Maestri, quien en su momento fue uno de los máximos goleadores peruanos, no dudó en hablar sobre cuál fue el equipo que marcó su identidad, pues como se recuerda, el jugador formado en Sporting Cristal tuvo un paso por Alianza Lima. Por ello, en esta entrevista recordó su paso por ambos clubes y explicó las razones por las cuales decidió marcharse del Rímac para mudarse a La Victoria.

También no dudó en contar cómo se fue desarrollando su carrera futbolística, así como su primera conquista o la ocasión en la que se puso la camiseta de la selección peruana. "El debut, mi primer gol, jugar con la selección peruana, irse a jugar al extranjero, son cosas que uno se acuerda y me llenan de emoción. Como se dice, sueño cumplido”, fueron sus primeras palabras del exjugador en el programa 'Tiempo Muerto'.

Flavio Maestri revela si es hincha de Alianza o Sporting Cristal

Tras años de rumores, el exdelantero se mostró claro al identificarse como seguidor del cuadro rimense y revelar un sueño que nunca pudo cumplir.

“La ‘celeste’ uno la lleva adentro porque yo nací en ese club. Yo soy ‘celeste’, pero la vida me hizo ir en otros caminos. Yo siempre quise terminar mi carrera en el club donde empecé”, empezó diciendo Maestri.

"Mi sueño era terminar en Sporting Cristal, retirarme ahí, pero no se dio así por una u otra razón", reveló el exjugador, quien lamentó no haber podido retirarse en Cristal.

¿Por qué Flavio Maestri dejó Sporting Cristal?

Finalmente, Maestri reveló que su salida del equipo ‘cervecero’ no se debió a temas económicos, sino a la clara falta de apoyo dentro de la institución.

"Yo me voy porque no me querían, entonces, me tengo que ir a otro lado donde me quieran. Alianza Lima me llamó. Mostró muchísimo interés en mí".

"Alianza no pagaba más que Cristal, y todos lo saben. No me fui por plata, me fui porque no me querían. El técnico y el presidente no me querían", sentenció.