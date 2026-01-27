HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

🔴 NOTICIAS EN VIVO: Lo último del Perú y el mundo | 27 de enero 2026

Sociedad

Senamhi alerta por fuerte calor en Lima: estos distritos registran temperatura superior a 30 °C

La Molina registró la temperatura más alta del verano, con 32,6 °C, mientras otros distritos de Lima también enfrentan calor extremo y elevados niveles de radiación ultravioleta.

Alerta en regiones de la costa peruana por ola de calor
La República/Senamhi

El verano se intensifica en Lima Metropolitana. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que una ola de calor continuará elevando las temperaturas y los niveles de radiación ultravioleta (UV) en la capital, con registros que superan los 30 °C en varios distritos. Este escenario se mantendría, al menos, hasta el miércoles 28 de enero, y también afectará a otras regiones de la costa peruana.

Según el Aviso N.° 20, que amplía la alerta naranja emitida la semana pasada, se prevé un incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad. Además, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación UV, así como ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde.

Las estaciones de calidad del aire ubicadas en Carabayllo, Ate y Chorrillos volvieron a registrar niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos este martes 27 de enero. En tanto, San Martín de Porres y Villa María del Triunfo reportaron índices muy altos. Los valores más elevados se concentraron entre las 12:00 y las 14:00 horas, especialmente en distritos del norte, este y sur de la capital, por lo que especialistas recomiendan reforzar las medidas de protección.

Distritos de Lima con temperaturas más altas. Foto: Senamhi

Distritos de Lima con temperaturas más altas, según Senamhi

El Senamhi reportó que los distritos alejados del litoral registran las temperaturas más elevadas. Este 27 de enero fue catalogado como un día extremadamente cálido, con La Molina alcanzando los 32,6 °C al mediodía, la cifra más alta registrada en lo que va del verano 2026. Otros distritos que presentaron altas temperaturas fueron:

  • Ancón: 27 °C
  • Ate: 30 °C
  • Carabayllo: 31 °C
  • Jesús María: 28 °C
  • La Molina: 33 °C
  • Lurigancho–Chosica: 28 °C
  • San Borja: 30 °C
  • San Juan de Lurigancho: 31 °C
  • San Martín de Porres: 29 °C
  • Santa Anita: 30 °C

Ante este escenario, la entidad recomendó a la población utilizar gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol y protector solar, además de evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Regiones de la costa también afectadas

Las regiones con mayor posible afectación son Áncash, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Para el miércoles 28 de enero, se prevén temperaturas máximas entre 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 27 °C y 33 °C en la costa centro, entre 27 °C y 30 °C en Lima Metropolitana y entre 29 °C y 32 °C en la costa sur.

Asimismo, se esperan vientos de ligera a moderada intensidad en toda la franja costera, lo que podría generar levantamiento de polvo y arena y reducir la visibilidad horizontal. En zonas cercanas al litoral, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de nubosidad, niebla y neblina.

El Senamhi indicó que el miércoles 28 de enero se registrarían vientos cercanos a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de 34 km/h en la costa centro, unos 22 km/h en la costa sur y hasta 35 km/h en la costa de Ica.

