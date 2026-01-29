Balean 7 veces a dos choferes de la empresa de transporte El Mandarino, en San Juan de Lurigancho
En presencia de varios conductores, un individuo desconocido, a bordo de su motocicleta, abrió fuego desde el exterior del paradero de la empresa El Mandarino.
La criminalidad no se detiene. Dos conductores de la empresa de transporte El Mandarino resultaron heridos luego de ser baleados hasta en siete ocasiones por un individuo desconocido a bordo de una motocicleta, en el primer paradero de la compañía, en San Juan de Lurigancho. Los conductores afectados fueron trasladados por sus compañeros a un centro médico cercano.
Nota en desarrollo
