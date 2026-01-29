El sicario había ingresado al paradero minutos antes de abrir fuego contra los conductores | Composición LR | Kevinn García/LaRepública

La criminalidad no se detiene. Dos conductores de la empresa de transporte El Mandarino resultaron heridos luego de ser baleados hasta en siete ocasiones por un individuo desconocido a bordo de una motocicleta, en el primer paradero de la compañía, en San Juan de Lurigancho. Los conductores afectados fueron trasladados por sus compañeros a un centro médico cercano.

Nota en desarrollo

