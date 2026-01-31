HOYSuscripcion LR Focus

Alcalde del distrito de Los Aquijes, en Ica, fue baleado por delincuentes mientras supervisaba una obra

Tras el ataque, Amoroto fue trasladado al Hospital Regional de Ica para ser intervenido quirúrgicamente. La Policía Nacional llegó al lugar de los hechos para recavar información e identificar a los responsables.

En 2025, la Fiscalía incautó S/ 643.000 vinculados a Edward Amoroto Ramos
En 2025, la Fiscalía incautó S/ 643.000 vinculados a Edward Amoroto Ramos

El alcalde del distrito de Los Aquijes, en la región Ica, Edward Amoroto Ramos, recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el tórax, mientras supervisaba una obra pública en el centro poblado de Huarangal. Así lo confirmó la regidora Liseth Cortez, quien señaló que el burgomaestre se encontraba en el lugar acompañado de su equipo, cuando un sujeto le disparó antes de darse a la fuga en una motocicleta.

Tras el ataque, Amorato fue trasladado al Hospital Regional de Ica, donde habría sido intervenido quirúrgicamente por personal del nosocomio. Las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para recabar evidencias y testimonios, con el objetivo de identificar a los responsables del atentado.

Fiscalía incautó S/ 643 000 a Edward Amoroto en 2025

En febrero de 2025, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios incautó S/ 643.000, vinculados a Edward Amoroto Ramos, como parte de las investigaciones contra una presunta organización criminal denominada Los Acelerados del Sur.

Según las pesquisas fiscales, Amoroto habría ejercido funciones como director regional de Transportes y Comunicaciones de Ica durante 2021 y 2022, periodo que se investiga por presuntas irregularidades en la emisión de licencias de conducir. Durante el operativo, también fueron intervenidos otros 26 investigados en el caso.

Fiscalía incautó la vivienda de Edward Amoroto Ramos durante un operativo en 2025. Foto: Fiscalía.

Fiscalía incautó la vivienda de Edward Amoroto Ramos durante un operativo en 2025. Foto: Fiscalía.

El dinero incautado fue transferido a la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), en el marco del proceso legal, como posible evidencia de actividad ilícita asociada a este caso investigado por la Fiscalía.

En mayo de 2023 fue declarado prófugo luego de que el juzgado dicte una orden de prisión preventiva por el caso Los Tramitadores del GORE; sin embargo, en diciembre un magistrado dejó sin efecto esa disposición. Posteriormente, en enero de 2024, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso su restitución oficial como alcalde de Los Aquijes.

Este proceso judicial llevó además a que, en 2025, la militancia de Amoroto en el partido Fuerza Popular fuera suspendida temporalmente e iniciar un proceso disciplinario.

