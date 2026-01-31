HOYSuscripcion LR Focus

Combi 'San Juanito' es atacada a balazos y su conductor resulta herido en Chorrillos

El agresor, en motocicleta, esperó el paso del transporte y disparó contra la ventana delantera. Imágenes de cámaras de seguridad evidencian el hecho.

Atacan a combi
Atacan a combi

Un ataque armado contra una unidad de transporte público se registró la mañana de este viernes en el distrito de Chorrillos. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 a. m. en la Asociación de Vivienda Villa Nicolasa, a espaldas del mercado El Progreso, cuando una combi de la empresa Turismo San Juanito fue atacada mientras se encontraba en circulación.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, un sujeto que se desplazaba en una motocicleta esperó el paso del vehículo y, al identificarlo, se movilizó en sentido contrario para efectuar varios disparos contra la ventana delantera de la unidad, alcanzando al conductor.

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Conductor resulta herido tras ataque extorsivo

Como consecuencia del ataque, el conductor fue herido por impacto de bala. La víctima fue identificada como Edgar Contreras Velázquez y fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, donde permanece internada bajo pronóstico reservado, según información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras lo ocurrido, personal de serenazgo del distrito realizó el cierre de vías cercanas para permitir las diligencias correspondientes. Efectivos de la PNP se presentaron en el lugar junto con agentes de la comisaría de San Genaro y representantes de la Región Policial Lima Centro, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque.

