Keiko Fujimori critica a José Jerí, pero Fuerza Popular no firma moción de censura en su contra

Keiko Fujimori intentó marcar distancia del presidente interino de la República, José Jerí, al señalar deficiencias en su gestión y cuestionar las reuniones reservadas que sostuvo de forma clandestina con empresarios chinos. Sin embargo, sus declaraciones no se tradujeron en una postura política concreta, ya que Fuerza Popular optó por no firmar la moción de censura presentada en contra del mandatario, pese a los cuestionamientos por encuentros sin registro oficial.

"Yo creo que el señor Jerí ha hecho muy poco durante estos meses y hoy la agenda nacional está distraída en sus reuniones poco transparentes. Pero, creo que ha sido positivo que él haya declarado frente al fiscal de la Nación, esperemos que estas investigaciones continúen y lleven a conclusiones. Espero que se tomen todas las medidas correspondientes para llegar a la verdad", señaló.

Cabe recordar que Jerí sostuvo reuniones clandestinas con empresarios chinos, sin actas ni información pública, lo que motivó la presentación de una moción de censura impulsada por bancadas de oposición. Pese a la gravedad de los hechos revelados, Fuerza Popular decidió no sumarse a la iniciativa.

Con relación a lo declarado por el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien la señaló como la responsable de que Jerí continúe al mando del país, Keiko evitó asumir cualquier responsabilidad política y optó por desestimar los cuestionamientos, al señalarlos como parte de una supuesta campaña de confrontación.

“Hay algunos que pretenden hacer esta campaña de ataques y confrontación, no voy a pisar el palito. El Perú lleva 25 años de abandono, ante un ataque prefiero proponer que regrese el orden”, agregó.

Jerí acepta levantar el secreto de sus comunicaciones tras ser interrogado por la Fiscalía

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que tras un interrogatorio de casi tres horas en Palacio de Gobierno, el presidente José Jerí dio su consentimiento para levantar el secreto de sus comunicaciones y permitir el acceso a sus registros telefónicos como parte de la investigación del caso Chifagate, en el que se indagan las reuniones clandestinas con empresarios chinos que han generado una crisis política.

Según Gálvez, Jerí respondió a cerca de 30 preguntas formuladas por la Fiscalía y la Procuraduría, y aceptó presentar de manera formal la autorización para que el Ministerio Público acceda a sus comunicaciones, lo que incluye el reporte de llamadas de los números que ha utilizado recientemente.