Agentes de la PNP detuvieron al alcalde de Sunampe en la región de Ica. | PNP/ Difusión | Composición LR

Agentes de la PNP detuvieron al alcalde de Sunampe en la región de Ica. | PNP/ Difusión | Composición LR

El alcalde distrital de Sunampe, Jesús Rojas Valerio, fue detenido la madrugada de este martes 20 de enero durante el megaoperativo denominado “Los cuellos blancos de Sunampe”, desplegado por agentes de la DIRCOCOR, la DEPDICC de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público en la provincia de Chincha, región Ica.

La intervención forma parte de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios, en perjuicio del Estado. La acción policial se ejecutó en cumplimiento de una orden emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha, que autorizó 16 detenciones preliminares y 23 allanamientos en viviendas y oficinas ubicadas en Chincha, Pisco y Nasca, además del registro e incautación de bienes, vehículos y equipos celulares.

TE RECOMENDAMOS LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Presunta red criminal habría operado desde 2023

Según la investigación fiscal y policial, la presunta red habría operado desde el año 2023, direccionando de manera irregular obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sunampe a favor de empresas vinculadas al entorno amical y familiar de funcionarios municipales. Estas acciones habrían configurado delitos como colusión simple y agravada, negociación incompatible y cohecho.

Las pesquisas se iniciaron tras una denuncia anónima presentada en febrero de 2025, que alertó sobre irregularidades en los procesos de contratación de obras. De acuerdo con los informes, se habrían adjudicado 48 procesos de selección, con contratos que superan los 9 millones de soles, además de una obra valorizada en 4.7 millones de soles durante el 2025, bajo un mismo modus operandi.

PUEDES VER: Testigo clave identificó a autores de la masacre en Pataz y reveló detalles del crimen de los 13 trabajadores

Entre los detenidos figuran, además del alcalde, los funcionarios José Luis Castilla Munayco, exgerente municipal en 2023; Wilber Tasayco Saravia, gerente de Logística; Óscar Juniors Cornejo Quispe, gerente de Desarrollo Urbano en 2024; y Luis Luján Revatta, miembro titular en procesos de selección durante los años 2024 y 2025.

Asimismo, fueron intervenidos los empresarios Jhon Carlos Andia Huaranca, Emerson Lévano Castilla y Carlos Ramón Castilla Yataco, representantes de diversas empresas contratistas presuntamente beneficiadas. La lista de detenidos también incluye a Diana Carolina Tasayco Yataco, Pamela Isabel Lliuya Hernández, Nelly Giovanna Anchante Apolaya y Diana Carolina Mendiguete Villa. La Policía Nacional informó que las diligencias continúan en coordinación con el Ministerio Público.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.