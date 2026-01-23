HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Sociedad

Cae presunto brazo armado de los Injertos del Rímac: tenía una granada dentro de su auto en Independencia

Alexander Mariño Silva circulaba con el explosivo cerca de la comisaría y municipalidad de Independencia. Según la Policía, sería el encargado de planificar ataques extorsivos.

Alias 'Chan' tiene antecedentes policiales por robo agravado y demás actos delictivos.
Alias 'Chan' tiene antecedentes policiales por robo agravado y demás actos delictivos. | Foto: composición LR/ Exitosa

Alexander Mariño Silva, alias 'Chan', fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en una intervención en el distrito de Independencia. El sospechoso fue encontrado con una granada de guerra dentro de un taxi colectivo el jueves 22 de enero.

Según las autoridades, el detenido sería el principal brazo armado de la organización criminal Injertos del Rímac, dedicada a la extorsión contra empresas de transportes.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Colectivos feministas sobre denuncia por abuso sexual de jugadores de Alianza Lima: ''No es indisciplina, es delito''

lr.pe

Presunto brazo armado de Injertos del Rímac tenía antecedentes policiales

El jefe de la División de Investigación de Robos, Roger Cano, indicó que el sujeto fue atrapado cuando manejaba a solo una cuadra de la comisaría y municipalidad de Independencia. De la misma forma, señaló a Mariño como el principal sospechoso del sanguinario grupo que amenaza a los colectiveros de Tacna, Wilson y Arequipa.

"Sería su mano derecha y operador criminal. Alias 'Chan' organizaría y planificaría los ataques extorsivos... Este sujeto tiene registro policial por robo agravado y tenencia de sustancias, además de otros delitos violentos", mencionó a Exitosa.

Al ser interceptado, Alexander Mariño negó ser miembro de los Injerto del Rímac e indicó que solo se dedicaba al servicio de taxi por aplicativo. Asimismo, rechazó ser el dueño de la granada interceptada dentro del vehículo. 'Chan' dijo a las autoridades que un cliente había subido a su auto y había dejado el explosivo en el lugar.

La policía advirtió que los miembros de esta banda suelen mimetizarse como choferes de aplicativo para operar en la capital. Según el coronel Cano, el uso de servicios de taxi y colectivos informales es una táctica común entre Los Injertos del Rímac. Bajo esta apariencia, los delincuentes logran circular por diversos distritos para seleccionar y vigilar a sus objetivos, evitando ser detectados por el patrullaje preventivo.

"Estos artefactos explosivos son utilizados cotidianamente por los que se dedican al delito de extorsión para amedrentar a sus víctimas o para liderar la hegemonía de las extorsiones en el lugar donde ellos quieran imponer su poderío", reveló Roger Cano.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Teresa Ruiz Rosas: “Primero les cortaron las trenzas y al final les cortaron las trompas a las mismas mujeres”

Teresa Ruiz Rosas: “Primero les cortaron las trenzas y al final les cortaron las trompas a las mismas mujeres”

LEER MÁS
Menor pelea con su madre por uso de computadora, sale a pasear con su perro y desaparece tras tomar un taxi en Independencia

Menor pelea con su madre por uso de computadora, sale a pasear con su perro y desaparece tras tomar un taxi en Independencia

LEER MÁS
PNP captura a integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión contra empresas de transporte y taxi colectivo en Independencia

PNP captura a integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión contra empresas de transporte y taxi colectivo en Independencia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

LEER MÁS
Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

Sociedad

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Senamhi advierte incremento fuerte de la temperatura y radiación UV en Lima y toda la costa hasta el 25 de enero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025