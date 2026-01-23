Alexander Mariño Silva, alias 'Chan', fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en una intervención en el distrito de Independencia. El sospechoso fue encontrado con una granada de guerra dentro de un taxi colectivo el jueves 22 de enero.

Según las autoridades, el detenido sería el principal brazo armado de la organización criminal Injertos del Rímac, dedicada a la extorsión contra empresas de transportes.

Presunto brazo armado de Injertos del Rímac tenía antecedentes policiales

El jefe de la División de Investigación de Robos, Roger Cano, indicó que el sujeto fue atrapado cuando manejaba a solo una cuadra de la comisaría y municipalidad de Independencia. De la misma forma, señaló a Mariño como el principal sospechoso del sanguinario grupo que amenaza a los colectiveros de Tacna, Wilson y Arequipa.

"Sería su mano derecha y operador criminal. Alias 'Chan' organizaría y planificaría los ataques extorsivos... Este sujeto tiene registro policial por robo agravado y tenencia de sustancias, además de otros delitos violentos", mencionó a Exitosa.

Al ser interceptado, Alexander Mariño negó ser miembro de los Injerto del Rímac e indicó que solo se dedicaba al servicio de taxi por aplicativo. Asimismo, rechazó ser el dueño de la granada interceptada dentro del vehículo. 'Chan' dijo a las autoridades que un cliente había subido a su auto y había dejado el explosivo en el lugar.

La policía advirtió que los miembros de esta banda suelen mimetizarse como choferes de aplicativo para operar en la capital. Según el coronel Cano, el uso de servicios de taxi y colectivos informales es una táctica común entre Los Injertos del Rímac. Bajo esta apariencia, los delincuentes logran circular por diversos distritos para seleccionar y vigilar a sus objetivos, evitando ser detectados por el patrullaje preventivo.

"Estos artefactos explosivos son utilizados cotidianamente por los que se dedican al delito de extorsión para amedrentar a sus víctimas o para liderar la hegemonía de las extorsiones en el lugar donde ellos quieran imponer su poderío", reveló Roger Cano.

