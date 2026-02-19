Tramo liberado por municipio pertenece legalmente a la avenida La Arboleda, según la comuna. | Captura América

Tramo liberado por municipio pertenece legalmente a la avenida La Arboleda, según la comuna. | Captura América

Un nuevo conflicto se generó en Ate luego de que personal de la municipalidad ingresara con maquinaria pesada al emblemático colegio Nuestra Señora de La Merced para destruir parte de la infraestructura y liberar un tramo que, según indican, pertenece legalmente a la avenida La Arboleda. El hecho se registró el miércoles 18 de febrero y enfrentó a padres de familia con personal de seguridad de la comuna.

Producto de la intervención, se derribaron muros del área de estacionamiento y se vio afectada parte de la cancha de fútbol del colegio. Desde el municipio aseguran haber actuado en el marco de la ley para recuperar un área pública que permita ampliar la transitabilidad en la zona; pero la institución denuncia un "atropello", pues alegan que el terreno les pertenece y el caso se encuentra judicializado.

TE RECOMENDAMOS CENSURAN A JOSÉ JERÍ Y GUERRA FUJIMORISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Cerca de 40 familias de Ate denuncian riesgo de desalojo por obra de la Municipalidad de Lima

Posturas opuestas

La medida adoptada por las autoridades busca reducir el terreno escolar de 73 mil metros cuadrados para restituir dos carriles de la vía pública hasta la intersección con la avenida Ingenieros, con el fin de aliviar el tráfico vehicular. Apuntan que la resolución sobre este acto fue notificada previamente conforme a las normas vigentes de desarrollo urbano.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

No obstante, la institución, que funciona desde el año 1972, sostiene que la notificación no se realizó con la anticipación suficiente para ejercer su derecho a la defensa, pues afirman que el aviso fue dejado en su secretaría el mismo día de la intervención. Además, resaltan que este caso se encuentra en un proceso judicial en curso que no faculta al alcalde a tomar estas acciones.

PUEDES VER: Joven denuncia acoso de miembro de la Hermandad del Señor de los Milagros en Ate

Anuncian medidas

Tras lo ocurrido, el abogado del plantel anunció que presentarán las denuncias correspondientes por los daños ocasionados a la infraestructura de la institución. Asimismo, el colegio adelantó, a través de un comunicado, que buscarán identificar "al personal de la municipalidad que, usando mascarillas para ocultar su rostro, actuó impunemente en presencia de la autoridad policial, la cual no nos brindó las garantías que nos corresponden como ciudadanos”.

Pronunciamiento del colegio La Merced tras intervención municipal. Foto: Facebook de la institución

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.