José María Balcázar deja en el aire entrega de salvoconducto de Betssy Chávez: "No creo que sea difícil de solucionar"

La exministra está asilada en la embajada de México desde noviembre del año pasado. Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José María Balcázar, dejó en el aire la entrega del salvoconducto a la exministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien permanece asilada en la Embajada de México desde noviembre del 2022.

Durante una entrevista con Exitosa, Balcázar aseguró que junto con su próximo ministro de Relaciones Exteriores analizarán la situación de la excongresista. El jefe de Estado afirmó que la decisión que tome el Gobierno deberá realizarse vía diplomática.

"Voy a estudiar con el canciller cuál es la situación jurídica de ella porque yo, como me acabo de hacer cargo anoche precisamente, donde ha sido toda una tarea muy larga, y ahora me voy a preocupar de cuál es su situación jurídica. Pero eso tiene que canalizarse vía diplomática; yo no creo que sea un tema tan prioritario ni tampoco difícil de solucionar", declaró.

En esa misma línea, el flamante mandatario instó a Chávez a afrontar la justicia luego de que el Poder Judicial la condenó en primera instancia a 11 años de pena privativa de la libertad por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

"Una circunstancia de estar en otro país exiliado no es una bendición; al contrario, es una situación penosa. Yo creo que tampoco conviene que las personas simplemente se acojan al exilio y lo que habría que pedirle a Betssy Chávez es que afronte y que el Poder Judicial resuelva su situación jurídica", manifestó.

"Pero por ahora, como digo, México la está acogiendo y habría que ver lo que indican las leyes, pero yo entiendo que es una potestad, jurídicamente hablando, de poder asilarse y tiene el dominio jurídico para poder resolver este problema", acotó a su intervención.