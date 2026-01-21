“Profesor para qué va a San Marcos. La UNI es la voz”, escribieron los usuarios en las redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok

Un docente de origen mexicano llegó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para participar de un torneo de cálculo con los alumnos de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Decana de América. Al proponerles un ejercicio, dejó a los estudiantes pensando, puesto que, al parecer, no encontraban la forma de resolverlo. El video no tardó en volverse viral en TikTok.

El maestro, más conocido como 'profe Jhon' en su canal de YouTube Math Rocks dejó como misión calcular la integral “dx/ 3sinx+4cosx”. No obstante, en el clip se notaba la preocupación y hasta las risas de los estudiantes, ya que, al parecer, no sabían o trataban de encontrar una respuesta.

“Los hice volar”

El video con el titular “Los hice volar a los de la UNMSM”, hacía alusión a que los alumnos de la histórica casa universitaria del Perú quedaron atónitos con el ejercicio. Como era de esperarse, los comentarios de los infaltables usuarios no tardaron en aparecer.

“Profesor, ¿para qué va a San Marcos? La UNI es la voz. El problema lo resuelven con solo verlo”, “Ya me olvidé cómo resolverlo”, “Mirando, mi cabeza vuela”, “Esa pregunta fue un ejemplo que hizo mi profe en la UNI”, fueron solo algunos comentarios de los usuarios en TikTok.

¿Quién es Math Rocks?

“Math Rocks” es el canal del Dr. Jhonatan Castro, un matemático mexicano que se hizo conocido por explicar matemáticas sin enredos y con ejemplos fáciles. La idea del proyecto es simple: que la gente deje de ver los números como un problema y los entienda paso a paso, casi como si alguien te lo explicara en la casa.

Al inicio solo lo hizo para apoyar a sus alumnos, pero el contenido gustó tanto que el canal creció rápido y hoy lo siguen miles de personas en distintos países, porque enseña de forma clara, rápida y sin confundir a los alumnos.