Congresista Elías Varas habría vulnerado la neutralidad durante debate de censura contra José Jerí, alerta el JEE

Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 concluyó que el congresista de Juntos por el Perú, Elías Varas, habría infringido la neutralidad electoral durante el debate de censura contra el expresidente José Jerí.

Según el informe 000304-2026-YCJ-JEELIMACENTRO1-EG2026-JNE, el último 17 de febrero, durante la sesión del Pleno Extraordinario, tuvo declaraciones a favor de la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino, quien se encuentra internado por un problema de salud.

“Saludos también al hermano Roberto Sánchez, que hace poco ha sido intervenido quirúrgicamente. Hermano Roberto, usted siga caminando, que pronto llegará a Palacio para dar la firmeza y el respeto a la democracia. Manténgase firme y leal a los intereses del pueblo; de aquí te envío toda la energía, tu coherencia y fortaleza, una esperanza que renace para muchos de los peruanos", detalla el JEE sobre las declaraciones de Varas.

Detalle del informe de fiscalización del JEE Lima Centro 1

Asimismo, el ente electoral afirmó que las declaraciones del parlamentario constituyen un supuesto proselitismo electoral previsto en el artículo 32 del Reglamento de Neutralidad Electoral del JNE.

"El señor Elías Varas Melendez habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante expresiones emitidas durante su intervención en la Sesión Extraordinaria del Congreso de la República “Moción de censura” cubierto por los medios de señal abierta y plataformas digitales, que favorecían a la organización política “Juntos por el Perú” y a la candidatura a la Presidencia de la República del Sr. Roberto Helbert Sánchez Palomino, así también a su candidatura al cargo de Senador de la República, tal como se detalla en el contenido del presente informe", concluye el informe.

El documento se elevó al Pleno del JEE Lima Centro 1 para que proceda conforme a sus atribuciones.