El próximo examen de admisión de la UNMSM correspondiente al proceso 2026-II se llevará a cabo los días 7, 8, 14 y 15 de marzo de 2026 | Foto: Andina/UNMSM/Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) mantiene vigente el reglamento que permite a determinados postulantes solicitar la exoneración del pago por derecho de inscripción al examen de admisión 2026-II. Esta disposición se encuentra regulada por una resolución rectoral aprobada en 2021 y continúa aplicándose para los procesos ordinarios de admisión.

El beneficio está dirigido a postulantes que hayan culminado la educación básica regular o alternativa y que cumplan con criterios académicos, socioeconómicos o administrativos definidos por la Oficina Central de Admisión (OCA). La exoneración no es automática y requiere la presentación de documentación dentro de los plazos establecidos por la universidad.

Postula gratis a San Marcos: estos son los requisitos según la OCA

De acuerdo con la OCA, pueden solicitar la exoneración del pago de inscripción para el examen de admisión quienes encajen en alguna de las modalidades previstas en el reglamento institucional. Entre los beneficiarios se encuentran:

Postulantes que ocuparon el primer o segundo puesto en instituciones educativas públicas ubicadas en zonas de pobreza o pobreza extrema

Egresados de Colegios de Alto Rendimiento (COAR)

Estudiantes de colegios públicos con alto rendimiento académico y condición socioeconómica vulnerable

Estudiantes de colegios privados que acrediten condición de becados y situación económica desfavorable

Personal docente y no docente de la UNMSM, nombrado o contratado, incluido CAS con al menos un año de servicio

Hijos de trabajadores docentes y administrativos de la UNMSM

Jóvenes que cumplen o han cumplido el Servicio Militar Acuartelado

Personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) o en el Registro Especial de Beneficiarios en Reparaciones en Educación (REBRED)

Modalidades de exoneración del pago según el reglamento de la UNMSM

Modalidad Tipo A: primeros puestos de colegios públicos en zonas de pobreza o egresados de COAR

primeros puestos de colegios públicos en zonas de pobreza o egresados de COAR Modalidad Tipo B: estudiantes de bajo nivel socioeconómico con alto rendimiento académico (casos especiales)

estudiantes de bajo nivel socioeconómico con alto rendimiento académico (casos especiales) Modalidad Tipo C: personal nombrado o contratado de la UNMSM e hijos que culminaron la educación básica

personal nombrado o contratado de la UNMSM e hijos que culminaron la educación básica Modalidad Tipo D: postulantes que realizan o realizaron el Servicio Militar Acuartelado, con exoneración parcial

postulantes que realizan o realizaron el Servicio Militar Acuartelado, con exoneración parcial Modalidad Tipo E: beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones en Educación reconocidos por el Estado

Requisitos para solicitar la exoneración del pago del examen de admisión 2026-II de la UNMSM

La solicitud debe presentarse de manera presencial en la Mesa de Partes de la Oficina Central de Admisión, ubicada en la avenida Óscar R. Benavides, en Lima. El postulante debe llenar el formato correspondiente a su modalidad y adjuntar certificados de estudios, constancias socioeconómicas, documentos de identidad y otros requisitos según el caso. Todas las solicitudes son evaluadas por la OCA antes de otorgar el beneficio.

Solicitud dirigida al Director General de la Oficina Central de Admisión (formato OCA)

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), por ambos lados

Requisitos por modalidad

Modalidad Tipo A: Primeros puestos de colegios públicos o COAR

Certificado de estudios completos de educación secundaria

Resolución directoral del cuadro general de méritos que acredite el primer o segundo puesto

Constancia del SISFOH que certifique condición de pobreza o pobreza extrema

Modalidad Tipo B: Estudiantes de bajo nivel socioeconómico y alto rendimiento académico

Certificado de estudios con promedio final igual o mayor a 13

Constancia de beca, en caso de provenir de institución privada

Boleta de pago de los padres o declaración jurada de ingresos

ecibo de servicios básicos (agua o luz) y contrato de alquiler, si corresponde

Documentación que acredite situación social vulnerable

Constancia del SISFOH que certifique condición de pobreza

Comprobante de pago del reglamento de admisión

Recibo de pago por carpeta de exoneración (S/ 30 – código 9515)

Modalidad Tipo C: Personal de la UNMSM e hijos

Certificado de estudios del postulante

ltima boleta de pago del trabajador de la UNMSM

Contrato que acredite mínimo un año de servicio, en caso de personal CAS

Partida de nacimiento del postulante, si se trata de hijo del trabajador

Comprobante de pago del reglamento de admisión

Modalidad Tipo D: Servicio Militar Acuartelado

Constancia de estar cumpliendo o haber culminado el Servicio Militar Acuartelado

Comprobante de pago con el descuento correspondiente (50 % o 25 %)

Comprobante de pago del reglamento de admisión

Modalidad Tipo E: Beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones

Documento oficial que acredite la inscripción en el RUV o REBRED, conforme a la Ley N.° 28592

Fechas clave para los postulantes antes del examen de admisión 2026-II

El cronograma del proceso de admisión 2026-II ya se encuentra definido. La recepción de solicitudes de exoneración del pago se realiza desde el lunes 19 de enero hasta el viernes 6 de febrero de 2026, en horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

En paralelo, la universidad ha programado un simulacro presencial para el domingo 8 de febrero de 2026, dirigido a los postulantes que deseen familiarizarse con el formato de evaluación. La inscripción al simulacro se encuentra habilitada desde el 16 de enero hasta el 2 de febrero.

El examen de admisión 2026-II se llevará a cabo en cuatro fechas: los días 7, 8, 14 y 15 de marzo, distribuidos por áreas académicas y con una jornada exclusiva para Medicina Humana. Estas fechas marcan el cierre del proceso y deben ser consideradas por los postulantes que buscan acceder a una vacante en la universidad pública más antigua del país.

