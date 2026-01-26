HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

El "Profe Jhon", conductor del canal de YouTube Math Rocks organizó el torneo en su recorrido por las principales universidades de Lima donde retó a los estudiantes con complejos ejercicios de cálculo.

Ambos estudiantes llegaron a la final y protagonizaron un duelo intenso de cálculo matemático.
Ambos estudiantes llegaron a la final y protagonizaron un duelo intenso de cálculo matemático. | Foto: composición LR/ TikTok

El denominado “Profe Jhon”, conductor del programa de YouTube Math Rocks, viene recorriendo distintas universidades de Lima, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En sus visitas, reta a los estudiantes a participar en torneos de cálculo, una dinámica que en sus videos suele describir como “hacerlos volar”.

Esta vez, estudiantes de las dos principales universidades públicas del Perú se midieron en un duelo matemático. Según un video difundido en la cuenta de mannuelaranda, alumnos de la UNMSM y la UNI llegaron a la final y se exigieron al máximo para resolver un ejercicio complicado, que incluso dejó a más de uno pensando a toda velocidad.

PUEDES VER: San Marcos lanza becas para postular gratis al examen de admisión 2026-II: ¿cuáles son los requisitos y cómo puedes postular?

lr.pe

Estudiantes de la UNI y San Marcos se enfrentan en exigente torneo

De ambas universidades quedaron varios finalistas, un estudiante de la UNI y tres de la Decana de América. Sin embargo, la última ronda se definió con un representante por cada institución. Con evidente nerviosismo, ambos dejaron en la pizarra todo lo que sabían para resolver un ejercicio exigente, mientras sus compañeros los alentaban para que sigan en la contienda sin rendirse.

Llegó el momento final y con ello la sustentación. El representante de la UNI explicó, paso a paso, cómo resolvió el ejercicio, lo que sorprendió a sus compañeros y se ganó el reconocimiento de todos los presentes.

PUEDES VER: San Marcos lanza nueva carrera con 90 vacantes para su Examen de Admisión 2026-II: alumnos accederían a convenios con IGP, Senamhi, DHN y más

lr.pe

Al culminar la contienda, el alumno de la UNI se quedó con la victoria y el público lo celebró con una ovación.

¿Quién es Math Rocks?

“Math Rocks” es el canal del Dr. Jhonatan Castro, un matemático mexicano que se hizo conocido por explicar matemáticas sin enredos y con ejemplos fáciles. La idea del proyecto es simple: que la gente deje de ver los números como un problema y los entienda paso a paso, casi como si alguien te lo explicara en la casa.

Al inicio solo lo hizo para apoyar a sus alumnos, pero el contenido gustó tanto que el canal creció rápido y hoy lo siguen miles de personas en distintos países, porque enseña de forma clara, rápida y sin confundir a los alumnos.

Notas relacionadas
Examen de admisión de UNI en febrero incluirá tres carreras nuevas: ¿cómo postular y hasta cuándo?

Examen de admisión de UNI en febrero incluirá tres carreras nuevas: ¿cómo postular y hasta cuándo?

LEER MÁS
UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

LEER MÁS
UNI ofrecerá 30 vacantes en esta novedosa carrera durante su Examen de Admisión 2026-I: combina la ingeniería con medicina

UNI ofrecerá 30 vacantes en esta novedosa carrera durante su Examen de Admisión 2026-I: combina la ingeniería con medicina

LEER MÁS
Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

LEER MÁS
Pensó que había comprado un destornillador eléctrico en Temu y lo que le llegó lo dejó en shock: "En la foto no decía eso"

Pensó que había comprado un destornillador eléctrico en Temu y lo que le llegó lo dejó en shock: "En la foto no decía eso"

LEER MÁS
Adulto mayor rompe en llanto al enterarse del fallecimiento de su nieto en plena misa en Brasil

Adulto mayor rompe en llanto al enterarse del fallecimiento de su nieto en plena misa en Brasil

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Tendencias

Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

Pensó que había comprado un destornillador eléctrico en Temu y lo que le llegó lo dejó en shock: "En la foto no decía eso"

Pagó S/2.790 para que le hagan la tesis, jaló y fue a denunciar a la empresa ante Indecopi por mal servicio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025