Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”
El "Profe Jhon", conductor del canal de YouTube Math Rocks organizó el torneo en su recorrido por las principales universidades de Lima donde retó a los estudiantes con complejos ejercicios de cálculo.
El denominado “Profe Jhon”, conductor del programa de YouTube Math Rocks, viene recorriendo distintas universidades de Lima, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En sus visitas, reta a los estudiantes a participar en torneos de cálculo, una dinámica que en sus videos suele describir como “hacerlos volar”.
Esta vez, estudiantes de las dos principales universidades públicas del Perú se midieron en un duelo matemático. Según un video difundido en la cuenta de mannuelaranda, alumnos de la UNMSM y la UNI llegaron a la final y se exigieron al máximo para resolver un ejercicio complicado, que incluso dejó a más de uno pensando a toda velocidad.
Estudiantes de la UNI y San Marcos se enfrentan en exigente torneo
De ambas universidades quedaron varios finalistas, un estudiante de la UNI y tres de la Decana de América. Sin embargo, la última ronda se definió con un representante por cada institución. Con evidente nerviosismo, ambos dejaron en la pizarra todo lo que sabían para resolver un ejercicio exigente, mientras sus compañeros los alentaban para que sigan en la contienda sin rendirse.
Llegó el momento final y con ello la sustentación. El representante de la UNI explicó, paso a paso, cómo resolvió el ejercicio, lo que sorprendió a sus compañeros y se ganó el reconocimiento de todos los presentes.
Al culminar la contienda, el alumno de la UNI se quedó con la victoria y el público lo celebró con una ovación.
¿Quién es Math Rocks?
“Math Rocks” es el canal del Dr. Jhonatan Castro, un matemático mexicano que se hizo conocido por explicar matemáticas sin enredos y con ejemplos fáciles. La idea del proyecto es simple: que la gente deje de ver los números como un problema y los entienda paso a paso, casi como si alguien te lo explicara en la casa.
Al inicio solo lo hizo para apoyar a sus alumnos, pero el contenido gustó tanto que el canal creció rápido y hoy lo siguen miles de personas en distintos países, porque enseña de forma clara, rápida y sin confundir a los alumnos.