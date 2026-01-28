Pataz: Duro golpe a la banda criminal Los Zetas en bocamina Porfiria

El Comando Unificado Pataz, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, continúa trabajando de manera conjunta para combatir a los grupos armados y afectar las economías ilícitas de las cuales se lucran para obtener recursos y delinquir en esa región de La Libertad.

Las operaciones militares, además, representan millonarias pérdidas para estos grupos al margen de la ley que buscan expandir su actuar criminal en esos territorios.

La intervención se realizó este 28 de enero de 2026, aproximadamente a las 03:00 horas, en la bocamina ‘Porfiria’, como resultado de labores de inteligencia operativa y de información proporcionada por la F.H.

Durante la operación, realizada en flagrancia delictiva, el Comando Unificado Pataz, intervino a la banda criminal autodenominada ‘Los Zetas’, logrando la captura de dos sujetos que se encontraban en posesión de armas de largo alcance y material explosivo, presuntamente vinculados a los delitos contra la seguridad pública, peligro común y tenencia ilegal de armas de guerra.

Las fuerzas del orden decomisaron cinco armas de largo alcance, municiones de diversos calibres, chalecos antibalas, emulsiones de cartucho de dinamita (material explosivo), así como otras especies adicionales en proceso de determinación.

Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad policial para las diligencias de ley, en coordinación con el Ministerio Público.

“La ‘Operación Triunfo’ evidencia la capacidad operativa, la cohesión y el alto nivel de entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. El Estado actúa con decisión, recuperando el control territorial y enfrentando al crimen organizado en Pataz, como en el Vraem, en el Putumayo o en cualquier rincón de nuestro Perú”, sostuvo el general de Ejército César Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El militar explicó que esta intervención fue ejecutada en vísperas de un nuevo aniversario de creación del CCFFAA.

“Seguimos trabajando y reafirmamos nuestro compromiso con la patria desde esta tribuna: planificando, conduciendo y desarrollando operaciones conjuntas para garantizar el orden interno, proteger a la población y defender los intereses nacionales”, manifestó.

Es así como, en los últimos días, dieron duros golpes a las mafias de la minería ilegal y del narcotráfico, afectando varias minas ilegales y laboratorios para la producción de droga.

El Ejército y la Policía confirmaron la intervención de la mina ‘Porfiria’ dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos de oro en Pataz.Parte de dicha mina estaría bajo el control ilegal de Los Zetas.

"Estos despliegues operacionales reflejan el compromiso institucional del CCFFAA con la protección del capital natural y la afectación directa a las capacidades logísticas y financieras de los grupos delincuenciales, quienes se lucran de estas actividades mineras", explicó el general Briceño.

En otras operaciones militares en el Vraem y en el Putumayo también se desmantelaron laboratorios para el procesamiento de cocaína. Las operaciones se dieron luego de que las tropas hicieran el reconocimiento, ubicación y posterior destrucción de un laboratorio empleado para el procesamiento de droga.