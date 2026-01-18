HOYSuscripcion LR Focus

16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile
Dragas para extraer oro ilegal aumentaron de 140 en 2021 a 1.613 en 2025

En La Pampa, Madre de Dios. Según ACCA en solo cinco años creció 11 veces la presencia de estas máquinas acuáticas utilizadas para excavar, succionar y transportar material aurífero en esa región Amazónica. Sin embargo, Karina Garay, vocera del OMI, calcula que habría unas 4 mil dragas en La Pampa y en la Reserva Nacional de Tambopata.

Dragas instaladas en La Pampa, en Madre de Dios. Foto: Difusión
Dragas instaladas en La Pampa, en Madre de Dios. Foto: Difusión

En La Pampa, una zona de la Amazonía peruana, cercana a la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios, la minería ilegal está impulsada por el aumento de los precios del oro y rodeada de violencia y corrupción.

Peligrosa y sin ley, esta área se ha convertido en un imán para buscadores de fortuna, piratas modernos, tratantes de personas, agentes de la ley deshonestos y sicarios al servicio de las mafias.

A medida que los precios del oro se han disparado, las organizaciones criminales que antes se dedicaban exclusivamente al tráfico de drogas y armas, así como al robo agravado, han incursionado en la minería ilegal.

La actividad se ha convertido en una de las economías criminales más lucrativas en Perú. Mientras que unos 30 gramos de oro costaban al menos S/ 10.500 en agosto del 2019 la misma cantidad de pasta básica de cocaína se vendía por menos de S/1.200. El oro no solo es más valioso que la cocaína, sino que además es más fácil de lavar e implica muchos menos riesgos que el tráfico de drogas.

De acuerdo con Conservación Amazónica (ACCA), solo en La Pampa el número de dragas aumentó de 140 en el 2021 a 1.613 en el 2025, es decir en solo cinco años aumentó 11 veces más. Esto implica, además, la participación de más de 6.400 personas.

Ilegales y destructivas, estas dragas agitan el cauce de los ríos y producen decenas de millones de dólares en oro cada año. Las dragas también invaden áreas protegidas, incluida el pueblo indígena nómada que evita el contacto con extraños.

“Situación está descontrolada”

Karina Garay Tapia, vocera del Observatorio de Minería Ilegal y exfiscal especial de materia ambiental, sostiene que es “evidentemente la minería creció los últimos años en Madre de Dios, ello por la tendencia nacional a un crecimiento de la minería ilegal, sin embargo, la situación está descontrolada debido a que se calcula la presencia de 4.000 dragas trabajando en La Pampa”.

Asegura, basada en estudios satelitales, que ahora hay mayor número de trochas de acceso que conectan la vía Interoceánica con La Pampa y con la Reserva Nacional de Tambopata.

“Los insumos para la minería ilegal son cada vez más transportados por nuevas rutas clandestinas como es el caso del río Malinowski donde circulan alrededor de 65 peque-peques sin ninguna autorización y con capacidad para transportar motores, incluso vehículos cargueros”, indica.

Con tono de preocupación, la especialista afirma que también se generaron nuevos puntos de embarque de combustible para ser transportado por río, como es Quincemil, en Cusco, desde donde se embarca para su ingreso por el río Inambari.

“Es necesario que se realice una estrategia de intervención adecuada ‘un golpe’ que ataque todos estos puntos neurálgicos. Con la minería ilegal no puede existir negociación. De no intervenir el Estado ya no serán solo los mineros ilegales responsables de la deforestación y contaminación de la población, sino las propias autoridades”, reflexiona Karina Garay.

El proceso y el cobro de cupos

Las dragas son ingresadas a los afluentes y operan a lo largo de las orillas, y los mineros a veces usan hasta retroexcavadoras para desviar las vías fluviales y facilitar el acceso. Una draga utiliza una manguera gigante para aspirar sedimentos del cauce del río y verterlos sobre una compuerta. Entonces, se selecciona la arena más fina y rica en oro.

“Un motor potente puede costar hasta US$ 70 mil, pero eso lo recuperan en una sola semana”, dice un oficial de la PNP.

Los mineros mezclan la arena con mercurio, que se pega al oro, formando un bulto. Luego calientan el bulto con un soplete y se evapora el mercurio, dejando un trozo de oro. El mercurio vertido en el agua se acumula en la cadena alimentaria, especialmente en los peces y en las personas y animales que los comen.

Los dueños de enormes dragas, capaces de producir varios kilos de oro al mes, superando con creces los pocos gramos producidos por las dragas más pequeñas, saben que esto los convierten en un objetivo de las bandas criminales que se han instalado en La Pampa, cobrando cupos. Al principio, estos sicarios recolectaban 20 gramos de oro al mes, pero ahora comenzaron a exigir 20 gramos a la semana.

Utilizan las amenazas e intimidación para cobrar ‘impuestos’. Incluso, las mujeres que son explotadas sexualmente y que pueden ganar hasta 5 mil soles, también son obligadas a dejar su ‘cuota voluntaria’.

Mayor presencia del Estado

Madre de Dios también presenta un crecimiento preocupante de la deforestación por minería de oro. En 2024, se detectaron 8.858 hectáreas deforestadas, y al comenzar el 2025 ya se registran 2.682 ha, lo que proyectaba una cifra final similar o superior a la del año anterior.

Los expertos advirtieron el regreso de niveles previos al operativo Mercurio del 2019. Del total de pérdida forestal por minería, el 68% ocurre dentro del Corredor Minero y el 32% fuera de él -es decir, en zonas de minería ilegal- especialmente en áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamientos.

Jorge Abad, director científico de Red Yaku, explicó que la minería aluvial impacta de manera distinta a cada río y la importancia de proteger estos cuerpos de agua para la conservación de los bosques, tanto en Perú como a nivel mundial. En Madre de Dios, aunque se destruyan dragas, los mineros ilegales han comenzado a talar bosques en lugares donde antes pasaban antiguos cauces de ríos, debido a que es en los sedimentos donde se halla el oro.

“Como Ministerio Público avanzamos en el tema represivo, pero no es la solución al problema. Las comunidades indígenas y campesinas donde se realizan estas actividades necesitan mayor presencia del Estado”, sostiene el fiscal adjunto Bratzon Saboyay agrega: “Necesitamos más inteligencia policial, pero también una institucionalidad policial de las fuerzas armadas que luchen contra la impunidad, contra aquellos elementos que no permiten seguir luchando contra los actores criminales”.

 “Si no hay presencia constante del Estado, en relación al tema de interdicción y la presencia de otras áreas del Estado, considero que no vamos a poder lograr esta lucha”, comentó el experto con suma preocupación.

Destruyen 24 Máquinas fluviales en RN Tambopata

Esta última semana la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) dispuso la destrucción de 24 máquinas fluviales utilizadas para actividades de minería ilegal en Isla Córdova, ubicado en la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios.

La destrucción se efectuó durante una diligencia dirigida por el fiscal adjunto provincial Efraín Mendieta Galindo. También se logró la detonación de 12 motores chinos, 12 bombas de succión, 65 poleas, baterías, así como 650 galones de combustible que servían de insumos para la extracción ilícita de minerales en la zona.

