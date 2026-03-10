HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Juliaca: intentan robar maquinaria pesada de una obra en plena Plaza de Armas

El sospechoso intentó manipular la maquinaria durante la madrugada. Vecinos frustraron la acción y advirtieron que no es la primera vez que ocurren hechos similares.

Vecinos piden mayor vigilancia, pues un solo cuidante resguarda toda la zona. Foto: composición LR.
Vecinos piden mayor vigilancia, pues un solo cuidante resguarda toda la zona. Foto: composición LR.

Un desconocido intentó robar una maquinaria pesada estacionada en una de las obras que ejecuta la Municipalidad Provincial de San Román en la ciudad de Juliaca . El hecho ocurrió la madrugada de este 10 de marzo. La rápida reacción de los vecinos del sector evitó que el presunto delincuente lograra su objetivo.

El incidente se registró alrededor de las 5 a. m. en la intersección de los jirones Ica con Huáscar, lugar donde actualmente se ejecuta el proyecto de remodelación de la Plaza de Armas de Juliaca. Según los vecinos, un sujeto habría intentado manipular la maquinaria pesada que se encontraba estacionada en el área de trabajo.

PUEDES VER: Puno: camioneta de policía choca y ocupantes huyen dejando chalecos PNP y botellas de licor

De acuerdo con la versión de un residente, el individuo incluso habría forcejeado la maquinaria con la aparente intención de encenderla o sustraer accesorios. Al percatarse de lo ocurrido, los moradores intervinieron y se enfrentaron al presunto delincuente, logrando frustrar el intento de robo.

Solo hay un vigilante para la maquinaria

El único agente de seguridad encargado de cuidar esta y otras maquinarias explicó que el hecho ocurrió mientras realizaba rondas en otros puntos del área. Indicó que debe cubrir tres sectores distintos, lo que dificulta mantener vigilancia permanente en cada punto.

“No hay daños a la maquinaria, los conductores lo revisaron y probaron, y todo está bien. Los vecinos se dieron cuenta y evitaron hechos mayores, pero no es la primera vez que ocurre esto”, declaró el vigilante. Añadió que durante las noches es común observar a personas en estado de ebriedad por la zona e incluso algunos ingresan a dormir dentro de las maquinarias.

Por su parte, los vecinos indicaron que es la tercera vez que se registran hechos similares. Uno de ellos, Juan Román Zapata, pidió mayor acción de las autoridades. “Espero que tomen medidas inmediatas y pongan seguridad las 24 horas”, manifestó, remarcando que el incidente ocurrió en inmediaciones de la misma Plaza de Armas de la ciudad.

