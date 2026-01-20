Endurecen sanciones e incorporan como delitos toda actividad vinculada a minería ilegal

Mientras que la minería ilegal en Perú, que por décadas se concentró en regiones como Madre de Dios y Puno, y en los últimos años se despliega con violencia en La Libertad, cada vez más se expande en departamentos del centro, norte y de la Amazonía peruana.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según recientes reportes, actualmente esa actividad al margen de la ley alcanza mayor presencia en otras nueve nuevas regiones del país: Loreto, Amazonas, Huánuco, San Martín, Ucayali, Cajamarca, Cusco, Arequipa y Pasco.

TE RECOMENDAMOS LA MALDICIÓN CHINA DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Y, mientras la minería ilegal avanza sin freno, el gobierno endureció desde hoy sanciones penales e incorporó como delitos toda actividad vinculada a ese delito de extracción de minerales sin cumplir las leyes ni obtener los permisos estatales.

Con la publicación del DL N° 1695, elaborado por el Ministerio del Interior, el Estado –según voceros de ese portafolio- refuerza las acciones para combatir de manera integral todas las fases de esta actividad delictiva.

Así, el Ejecutivo aprobó incrementar la pena mínima de este delito e incorporar dentro de esta figura penal las actividades de beneficio y el tráfico ilícito de recursos minerales.

De esta manera se busca sancionar toda la cadena ilícita de la minería ilegal, como la explotación, transporte, acopio y exportación de los minerales de procedencia ilegal.

La norma fue propuesta y elaborada por el equipo legal de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Mininter, y forma parte de las acciones realizadas por el sector en el marco de la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030.

La medida apunta a reducir los espacios de impunidad y sancionar de manera proporcional una actividad criminal de alta lesividad, que defrauda tributariamente al Estado con montos que superan ampliamente a los generados por el narcotráfico y ocasiona daños ambientales graves e irreversibles.

Con esta reforma del Código Penal el gobierno espera fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar integralmente la minería ilegal, adecuando el marco legal a la evolución y complejidad de esta actividad criminal, que opera a través de organizaciones criminales estructuradas y cadenas de valor ilícitas.

Estas modificaciones habilitan el uso de técnicas especiales de investigación, acordes con la complejidad de estas agrupaciones criminales y restituyen la competencia de las fiscalías especializadas, permitiendo una persecución penal integral a lo largo de toda la cadena de valor de la minería ilegal.

La reforma, además, elimina el uso del principio de oportunidad en los casos de minería ilegal, mecanismo que en la práctica permitía evitar el proceso penal e imponer una eventual condena efectiva, lo cual resulta incompatible con la gravedad del daño ambiental, económico y social causado por esta actividad, cerrando así un significativo espacio de impunidad.

Cabe indicar que esta medida no criminaliza a los pequeños productores mineros debidamente inscritos en procesos de formalización, manteniendo la distinción normativa vigente entre minería ilegal y minería informal.

OPERATIVOS EN UCAYALI Y LORETO Entre tanto, la Marina de Guerra, dio un golpe a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en las regiones de Ucayali y Loreto, afectando a las mafias por más de un millón de soles −en lo que va de la semana−en diferentes operativos.

PUEDES VER: En el 2025 se desbarató 83 redes criminales y se condenó a 812 mineros ilegales y traficantes



Una de estas intervenciones se realizó en el río Pachitea, en la región Ucayali, donde, a través de la Jefatura del distrito de Capitanía N° 4 y con la participación del personal de la Unidad de Control Fluvial Puerto Inca, y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, se ejecutó un operativo de interdicción.



Producto del despliegue del personal naval se intervino una draga informal y otros materiales utilizados para dicha actividad ilícita, valorizado en S/ 177,805.



Otro operativo se realizó en la localidad de Huaman Urco, distrito de Mazán, provincia de Maynas, en la región Loreto. Se logró incautar y destruir dos balsas artesanales, 150 galones de petróleo, una compresora de aire, trajes y equipos de buceo, una antena Starlink, entre otros materiales, todo valorizado en S/ 313,940.



La Unidad de control fluvial Río Tamshiyacu y personal de la DIRANDRO, desplegaron la operación “Máquina I”, en aguas del río Amazonas, en la provincia de Maynas.



Se incautó, en este marco, 160.2 kg de pasta básica de cocaína, seis fusiles, una pistola, munición diversa, un bote de madera, dos motores “peque peque”, dos teléfonos, dos mochilas con ropa, así como la detención de una persona de nacionalidad peruana. El material hallado está valorizado en S/. 539,085.00.