HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos
Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos     Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos     Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos     
EN VIVO

Fiorella Molinelli quiere ser la segunda presidenta de Perú | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Endurecen sanciones e incorporan como delitos toda actividad vinculada a minería ilegal

Gobierno refuerza así las acciones para combatir todas las fases de esta actividad delictiva que, según recientes reportes, actualmente alcanza mayor presencia en regiones del país como Loreto, Amazonas, Huánuco, San Martín, Ucayali, Cajamarca, Cusco, Arequipa, La Libertad, Puno y Pasco.

Operativo contra la minería ilegal.
Operativo contra la minería ilegal.

Mientras que la minería ilegal en Perú, que por décadas se concentró en regiones como Madre de Dios y Puno, y en los últimos años se despliega con violencia en La Libertad, cada vez más se expande en departamentos del centro, norte y de la Amazonía peruana.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según recientes reportes, actualmente esa actividad al margen de la ley alcanza mayor presencia en otras nueve nuevas regiones del país: Loreto, Amazonas, Huánuco, San Martín, Ucayali, Cajamarca, Cusco, Arequipa y Pasco.

TE RECOMENDAMOS

LA MALDICIÓN CHINA DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Y, mientras la minería ilegal avanza sin freno, el gobierno endureció desde hoy sanciones penales e incorporó como delitos toda actividad vinculada a ese delito de extracción de minerales sin cumplir las leyes ni obtener los permisos estatales.

Con la publicación del DL N° 1695, elaborado por el Ministerio del Interior, el Estado –según voceros de ese portafolio- refuerza las acciones para combatir de manera integral todas las fases de esta actividad delictiva.

PUEDES VER: Dragas para extraer oro ilegal aumentaron de 140 en 2021 a 1.613 en 2025

lr.pe

Así, el Ejecutivo aprobó incrementar la pena mínima de este delito e incorporar dentro de esta figura penal las actividades de beneficio y el tráfico ilícito de recursos minerales.

De esta manera se busca sancionar toda la cadena ilícita de la minería ilegal, como la explotación, transporte, acopio y exportación de los minerales de procedencia ilegal.

La norma fue propuesta y elaborada por el equipo legal de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Mininter, y forma parte de las acciones realizadas por el sector en el marco de la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030.

La medida apunta a reducir los espacios de impunidad y sancionar de manera proporcional una actividad criminal de alta lesividad, que defrauda tributariamente al Estado con montos que superan ampliamente a los generados por el narcotráfico y ocasiona daños ambientales graves e irreversibles.

Con esta reforma del Código Penal el gobierno espera fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar integralmente la minería ilegal, adecuando el marco legal a la evolución y complejidad de esta actividad criminal, que opera a través de organizaciones criminales estructuradas y cadenas de valor ilícitas.

Estas modificaciones habilitan el uso de técnicas especiales de investigación, acordes con la complejidad de estas agrupaciones criminales y restituyen la competencia de las fiscalías especializadas, permitiendo una persecución penal integral a lo largo de toda la cadena de valor de la minería ilegal.

La reforma, además, elimina el uso del principio de oportunidad en los casos de minería ilegal, mecanismo que en la práctica permitía evitar el proceso penal e imponer una eventual condena efectiva, lo cual resulta incompatible con la gravedad del daño ambiental, económico y social causado por esta actividad, cerrando así un significativo espacio de impunidad.

Cabe indicar que esta medida no criminaliza a los pequeños productores mineros debidamente inscritos en procesos de formalización, manteniendo la distinción normativa vigente entre minería ilegal y minería informal.

OPERATIVOS EN UCAYALI Y LORETO Entre tanto, la Marina de Guerra, dio un golpe a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en las regiones de Ucayali y Loreto, afectando a las mafias por más de un millón de soles −en lo que va de la semana−en diferentes operativos.

PUEDES VER: En el 2025 se desbarató 83 redes criminales y se condenó a 812 mineros ilegales y traficantes

lr.pe


Una de estas intervenciones se realizó en el río Pachitea, en la región Ucayali, donde, a través de la Jefatura del distrito de Capitanía N° 4 y con la participación del personal de la Unidad de Control Fluvial Puerto Inca, y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, se ejecutó un operativo de interdicción.

Producto del despliegue del personal naval se intervino una draga informal y otros materiales utilizados para dicha actividad ilícita, valorizado en S/ 177,805.

Otro operativo se realizó en la localidad de Huaman Urco, distrito de Mazán, provincia de Maynas, en la región Loreto. Se logró incautar y destruir dos balsas artesanales, 150 galones de petróleo, una compresora de aire, trajes y equipos de buceo, una antena Starlink, entre otros materiales, todo valorizado en S/ 313,940.

La Unidad de control fluvial Río Tamshiyacu y personal de la DIRANDRO, desplegaron la operación “Máquina I”, en aguas del río Amazonas, en la provincia de Maynas.

Se incautó, en este marco, 160.2 kg de pasta básica de cocaína, seis fusiles, una pistola, munición diversa, un bote de madera, dos motores “peque peque”, dos teléfonos, dos mochilas con ropa, así como la detención de una persona de nacionalidad peruana. El material hallado está valorizado en S/. 539,085.00.

Notas relacionadas
Dragas para extraer oro ilegal aumentaron de 140 en 2021 a 1.613 en 2025

Dragas para extraer oro ilegal aumentaron de 140 en 2021 a 1.613 en 2025

LEER MÁS
En el 2025 se desbarató 83 redes criminales y se condenó a 812 mineros ilegales y traficantes

En el 2025 se desbarató 83 redes criminales y se condenó a 812 mineros ilegales y traficantes

LEER MÁS
Mafias mantienen en vilo al Parque Nacional del Manu y a la Reserva Nacional de Tambopata

Mafias mantienen en vilo al Parque Nacional del Manu y a la Reserva Nacional de Tambopata

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de José Jerí pide al Congreso aprobar ingreso de buque y helicóptero chino al puerto del Callao

Gobierno de José Jerí pide al Congreso aprobar ingreso de buque y helicóptero chino al puerto del Callao

LEER MÁS
Renuncia el jefe del INPE, Iván Paredes, tras cuestionamientos

Renuncia el jefe del INPE, Iván Paredes, tras cuestionamientos

LEER MÁS
Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez al hospital de Vitarte a espera de ser intervenido quirúrgicamente

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez al hospital de Vitarte a espera de ser intervenido quirúrgicamente

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Christian Ramos arremete contra la FPF y respalda a Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Hipocresía siempre ha habido en el fútbol"

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025