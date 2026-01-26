Mineros ilegales depredan la Reserva Natural Tambopata

Desde el aire se ven las lagunas que sobresalen en medio del bosque en forma de piscinas, aguamarinas y verdosas. Algunos policías que están atentos en el helicóptero que sobrevuela la Reserva Nacional Tambopata (RNT), ese pedazo de selva en Madre de Dios, los llaman paisajes lunares.

Karina Garay Tapia, gerente legal de la Sociedad Zoológica Fráncfort (FZS-Perú), confirmó que la RNT, considerada una de las áreas naturales protegidas más importantes del país, ha sido invadida por mineros ilegales en apenas unos meses, tras un avance acelerado, según imágenes satelitales del sistema MAAP.

La especialista asegura que esta invasión rompe un periodo de cinco años en los que Tambopata permaneció libre de actividad minera. “Lo que nunca había sucedido ya ocurrió: la reserva, que era prácticamente virgen, ha sido vejada por la minería ilegal”, indicó.

Asimismo, cuestionó la decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que aprobó extender la vigencia del Reinfo y recordó que unos 50.000 mineros fueron retirados previamente por incumplimientos, pero la nueva norma podría permitir su reincorporación. “Al retornar, ocuparán nuevos espacios y se expandirán sobre áreas prohibidas como ríos, lagunas, zonas históricas y áreas naturales protegidas”, advirtió.

De acuerdo con los reportes satelitales del MAAP, los mineros ilegales avanzan en siete direcciones dentro de la reserva, lo que genera deforestación acelerada y contaminación por mercurio. Tambopata, hogar del lago Sandoval, guacamayos, nutrias gigantes y jaguares, enfrenta una amenaza sin precedentes.

Un informe de Conservación Amazónica-ACCA, confirma que entre mayo y octubre del 2025, Madre de Dios perdió más de 3 mil hectáreas de bosque -equivalente a 4.200 canchas de furbol- por la minería ilegal.

Y ocurrió lo que se temía. La Reserva Nacional Tambopata fue la más golpeada, incluso el Corredor Minero (donde la extracción a pequeña escala está permitida) la pérdida de bosque se disparó de 172 hectáreas a 644 en septiembre y a 453 en octubre del 2025.

El estudio demuestra que fuera del corredor la deforestación tampoco se frena. La pérdida de bosque fue de 86 hectáreas en mayo a 460 en septiembre y 375 en octubre del año pasado. Es decir, dentro y fuera del corredor, la minería avanza, depredando los bosques.

Invaden áreas protegida

Las imágenes satelitales en la RNT también muestran un impacto terrible: Solo entre septiembre y octubre de 2025 se perdieron 11,66 hectáreas dentro de esta área natural protegida, donde toda actividad minera está protegida.

El daño fuera del corredor no se limita a la reserva. En la comunidad nativa Kotsimba, distrito de Inambari, se registraron 30 alertas de minería ilegal que implican la pérdida de 3,12 hectáreas de bosque en solo dos meses (setiembre-octubre 2025). En los alrededores de la Reserva Nacional Tambopata, esta actividad ilícita no solo arrasa con los bosques, sino que arrastra consigo redes de trata de personas, sicariato y narcotráfico.

La RNT se ubica en la provincia del Manu y tiene 231.000 hectáreas de bosque como zona de amortiguamiento, un espacio reservado para ser cordón de protección del área natural. Esta franja territorial está siendo invadida por mineros ilegales y bandas de crimen organizado.

La presión se concentra en las zonas colindantes, como el río Malinowski y la quebrada Yarinal de la cuenca de Tambopata y sobre otros sectores que limitan con la reserva nacional,una de las más hermosas del país.

Defensores son amenazados

Los guardaparques han sido amenazados, advierte un trabajador de la Reserva Nacional Tambopata. La Policía admite que el crimen organizado ha tomado control de la zona. En La Pampa los prostíbulos clandestinos y las redes de trata se han reconfigurado para evitar intervenciones u operativos.

Desde Aidesep se ha denunciado que la falta de control estatal ha convertido esta región amazónica en un corredor del crimen, donde los defensores indígenas luchan solos contra redes armadas y estructuras mafiosas.

El caso de Roberto Pacheco, joven asesinado a balazos en 2020 por vigilar su concesión forestal, sigue impune.

Su padre, Demetrio Pacheco, actual vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, dijo que sólo le escucharon después de que mataron a su hijo.

La minería y sus delitos conexos también causan alarma. Las menores víctimas de explotación son escondidas y atienden por ‘delivery’, lo que dificulta su búsqueda y rescate. Además, el cultivo de hoja de coca se ha disparado. Datos oficiales de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) revelan que la superficie cultivada aumentó en 319 % entre 2021 y 2023.

Trabajo en vano en La Pampa

La Operación Mercurio permitió recuperar La Pampa y su enorme complejo de explotaciones ilícitas de oro. Ahí los grupos mafiosos que controlaban la zona se nutrían de enormes redes de informantes. En ese complejo panorama de intereses ocultos no se podía confiar ni en las propias autoridades de la región.

El cuadro era devastador. Flanqueaban enormes cráteres y árboles arrasados, un paisaje que se asemejaba más al epicentro de un despiadado bombardeo. Pero no se trataba de ninguna guerra, era la marca de la minería ilegal. Con la operación se recuperó el 98% de la zona de amortiguamiento.

Fueron más de 400 intervenciones ejecutadas para retomar el control de Bahuaja, Sonene, Amarakaire y Alto Purus. Se logró expulsar a más de 25 mil mineros y personas vinculadas a delitos conexos. Entonces, desde el 2021 empezó una ardua tarea de reforestación. Hoy, sin embargo, este trabajo que se inició con mucha esperanza, ha sido en vano. Esta zona ha vuelto a ser invadida por mineros ilegales.

Mercurio perjudica a 2 mil nativos de 10 comunidades

Julio Cusurichi, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), señala que las consecuencias del uso de mercurio en la minería ilegal son fatales para las 2.000 personas que viven en las diez comunidades nativas a las se han otorgado concesiones mineras en Madre de Dios.

“En las muestras de cabello que ha sacado una universidad de EEUU, hemos visto que la mayor parte de los pueblos indígenas ha tenido mercurio por encima de los límites permisibles”, explica antes de viajar a Atenas, recalcando las afectaciones a las embarazadas.

“Los niños nacen con algunos problemas de salud”, dice el dirigente indígena del pueblo shipibo, recordando que desde el año 2002 ha habido un incremento masivo de concesiones mineras dentro de los territorios de las comunidades nativas.