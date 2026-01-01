HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana
Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     
EN VIVO

🔴 ZOHRAN MAMDANI: JURAMENTACIÓN EN VIVO COMO ALCALDE DE NEW YORK

Política

En el 2025 se desbarató 83 redes criminales y se condenó a 812 mineros ilegales y traficantes

Asimismo, más de 13 mil personas fueron condenadas por casos de violencia como delitos contra la libertad sexual y contra la vida, el cuerpo y la salud, incluyendo feminicidios, según el Ministerio Público que, además realizó 330 acciones conjuntas con la PNP y el Ejército que contribuyeron a la destrucción de bienes utilizados para extraer minerales en ríos.

Minería ilegal en Madre de Dios
Minería ilegal en Madre de Dios

De enero a noviembre del 2025 las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada (Feccor) lograron desbaratar 83 redes criminales, 14 de ellas en Lima y 69 en provincias, según informó el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, explicó que las Feccor lograron obtener sentencias condenatorias contra 521 personas de un total de 169 resoluciones judiciales (46 en Lima y 123 en provincias).

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

“En Lima se obtuvo condenas de 126 personas y 33 fueron absolutorias (159) mientras que en provincias fueron 395 las personas condenadas y 92 casos fueron absolutorias (487)”, dijo Chávez Cotrina.

TRAFICANTES Y MINEROS ILEGALES

El año pasado también hubo 812 condenas contra mineros ilegales, traficantes de maderas, fauna y pesca.

PUEDES VER: La Libertad: Fiscalía libera a policía que habría disparado contra colega en cuarto que alquilaban juntos

lr.pe

El pasado 12 de agosto del 2025 el Juzgado Penal Colegiado de Tambopata condenó a 8 años de pena efectiva a cuatro mineros ilegales detenidos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, ubicada en el ámbito de la comunidad nativa San José de Karene, en Madre de Dios.

Los sentenciados Alex Braynt Galiano Quispe, Elmer Puma Valencia, Janid Alexsandro Porras Lito y Moisés Melgarejo Hipólito habían sido intervenidos en el marco del Plan de Operaciones Restauración 2024.

Durante el operativo se encontró una balsa traca equipada con una bomba de succión, caballete, conectados a un motor estacionario, encima de la balsa se encontró a los cuatro varones manipulando los equipos y desacoplando un motor para sumergirlo en la poza.

 Las cuatro personas fueron reducidas y detenidas, evitando así la destrucción de la evidencia.

Durante el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía demostró que la actividad minera realizada por los acusados era ilegal, al haberse llevado a cabo en un lugar prohibido, la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri un área natural protegida que además forma parte del territorio ancestral de la comunidad nativa San José de Karene.

La tarde de este 31 de diciembre el Ministerio Público informó que las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) consiguieron, entre enero y noviembre de 2025, que se dicte 812 sentencias condenatorias a nivel nacional, como parte de la lucha que efectúa contra la minería ilegal, el tráfico de madera, fauna silvestre, pesca ilegal y otros delitos que afectan los ecosistemas.

Estos resultados, dijeron en un comunicado, se sustentan en un trabajo fiscal permanente que incluyó el liderazgo de 330 acciones conjuntas con la Policía Nacional, Ejército del Perú y otras autoridades regionales que contribuyeron a la destrucción de 22 mil 276 bienes utilizados para extraer minerales en ríos (minería aluvial), como maquinarias pesadas, campamentos mineros, embarcaciones artesanales, dragas, motores y generadores eléctricos.

Según el MP, en Pataz, La Libertad, una de las zonas más críticas afectadas por la minería ilegal, además, se logró la destrucción de 6.158 sacos de material aurífero, 5.032 detonadores ensamblados, 2.042 baldes de combustibles, así como 1.622 cartuchos de dinamita, 12 zarandas, 56 carritos mineros, entre otros implementos que sirvieron para la explotación ilícita de recursos minerales en dicho distrito.

En paralelo, durante el año 2025 las FEMA condujeron 345 diligencias de prevención contra el tráfico ilegal de productos forestales, en los que se logró incautar 131 mil 641 metros cúbicos de madera, al igual que 168 toneladas de carbón vegetal.

Respecto al tráfico de fauna y flora silvestre, las fiscalías efectuaron 206 operaciones de incautación y rescate de 1.292 especímenes, 343.64 kilos de carne de sajino, venado, añuje, lagarto, entre otros ejemplares afectados; así como el hallazgo de 5.059 vestigios (animales o fragmentos disecados) como caparazones de tortuga mordedora, cuerpos de caimanes blancos, monos ardilla taxidermizados, pieles de cocodrilos, cabezas de anacondas, iguanas, mariposas, quirquinchos, etc.

PUEDES VER: Por corrupción dictan 18 meses de prisión preventiva para seis policías

lr.pe

Finalmente, también lograron la incautación de 167 toneladas de recursos hidrobiológicos como parte de los 163 operativos de prevención realizados para combatir el delito de pesca ilegal y proteger especies amenazadas en el litoral de nuestro país.

VIOLENCIA Y FEMINICIDAS

Entre tanto, de enero a noviembre de 2025, las fiscalías especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (FEVCMIGF) lograron un total de 13.353 sentencias condenatorias en todo el país, por casos de violencia como delitos contra la libertad sexual y contra la vida, el cuerpo y la salud, incluyendo feminicidios.

La cifra equivale a un promedio de 1.214 condenas mensuales y 40 condenas diarias en todo el país, de acuerdo con información oficial de la Coordinación Nacional de FEVCMIGF.

Durante el mencionado periodo, este subsistema especializado logró que el 92.4 % de las sentencias sean condenatorias, lo que representa un alto nivel de efectividad en los casos que se investiga, consolidando así la respuesta del Ministerio Público frente a la violencia en todo el país.

Los distritos fiscales con mayor número de sentencias condenatorias fueron Cusco (2878), Piura (1465), Arequipa (1345), Junín (1228) y Lima Este (1041), los cuales concentran una proporción significativa del total nacional.

Notas relacionadas
Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final por supuesto reglaje

Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final por supuesto reglaje

LEER MÁS
‘Los Mexicanos’ extorsionaban a comerciantes del Mercado Central y Mesa Redonda

‘Los Mexicanos’ extorsionaban a comerciantes del Mercado Central y Mesa Redonda

LEER MÁS
En enero 2026 se elige nuevo fiscal de la Nación y se desactiva el Equipo Especial Lava Jato

En enero 2026 se elige nuevo fiscal de la Nación y se desactiva el Equipo Especial Lava Jato

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

LEER MÁS
Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

LEER MÁS
Exministros cuestionados de Dina Boluarte buscan un escaño en el Congreso 2026

Exministros cuestionados de Dina Boluarte buscan un escaño en el Congreso 2026

LEER MÁS
Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

LEER MÁS
Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025