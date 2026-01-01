En el 2025 se desbarató 83 redes criminales y se condenó a 812 mineros ilegales y traficantes

De enero a noviembre del 2025 las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada (Feccor) lograron desbaratar 83 redes criminales, 14 de ellas en Lima y 69 en provincias, según informó el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina.

Asimismo, explicó que las Feccor lograron obtener sentencias condenatorias contra 521 personas de un total de 169 resoluciones judiciales (46 en Lima y 123 en provincias).

“En Lima se obtuvo condenas de 126 personas y 33 fueron absolutorias (159) mientras que en provincias fueron 395 las personas condenadas y 92 casos fueron absolutorias (487)”, dijo Chávez Cotrina.

TRAFICANTES Y MINEROS ILEGALES

El año pasado también hubo 812 condenas contra mineros ilegales, traficantes de maderas, fauna y pesca.

El pasado 12 de agosto del 2025 el Juzgado Penal Colegiado de Tambopata condenó a 8 años de pena efectiva a cuatro mineros ilegales detenidos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, ubicada en el ámbito de la comunidad nativa San José de Karene, en Madre de Dios.

Los sentenciados Alex Braynt Galiano Quispe, Elmer Puma Valencia, Janid Alexsandro Porras Lito y Moisés Melgarejo Hipólito habían sido intervenidos en el marco del Plan de Operaciones Restauración 2024.

Durante el operativo se encontró una balsa traca equipada con una bomba de succión, caballete, conectados a un motor estacionario, encima de la balsa se encontró a los cuatro varones manipulando los equipos y desacoplando un motor para sumergirlo en la poza.

Las cuatro personas fueron reducidas y detenidas, evitando así la destrucción de la evidencia.

Durante el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía demostró que la actividad minera realizada por los acusados era ilegal, al haberse llevado a cabo en un lugar prohibido, la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri un área natural protegida que además forma parte del territorio ancestral de la comunidad nativa San José de Karene.

La tarde de este 31 de diciembre el Ministerio Público informó que las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) consiguieron, entre enero y noviembre de 2025, que se dicte 812 sentencias condenatorias a nivel nacional, como parte de la lucha que efectúa contra la minería ilegal, el tráfico de madera, fauna silvestre, pesca ilegal y otros delitos que afectan los ecosistemas.

Estos resultados, dijeron en un comunicado, se sustentan en un trabajo fiscal permanente que incluyó el liderazgo de 330 acciones conjuntas con la Policía Nacional, Ejército del Perú y otras autoridades regionales que contribuyeron a la destrucción de 22 mil 276 bienes utilizados para extraer minerales en ríos (minería aluvial), como maquinarias pesadas, campamentos mineros, embarcaciones artesanales, dragas, motores y generadores eléctricos.

Según el MP, en Pataz, La Libertad, una de las zonas más críticas afectadas por la minería ilegal, además, se logró la destrucción de 6.158 sacos de material aurífero, 5.032 detonadores ensamblados, 2.042 baldes de combustibles, así como 1.622 cartuchos de dinamita, 12 zarandas, 56 carritos mineros, entre otros implementos que sirvieron para la explotación ilícita de recursos minerales en dicho distrito.

En paralelo, durante el año 2025 las FEMA condujeron 345 diligencias de prevención contra el tráfico ilegal de productos forestales, en los que se logró incautar 131 mil 641 metros cúbicos de madera, al igual que 168 toneladas de carbón vegetal.

Respecto al tráfico de fauna y flora silvestre, las fiscalías efectuaron 206 operaciones de incautación y rescate de 1.292 especímenes, 343.64 kilos de carne de sajino, venado, añuje, lagarto, entre otros ejemplares afectados; así como el hallazgo de 5.059 vestigios (animales o fragmentos disecados) como caparazones de tortuga mordedora, cuerpos de caimanes blancos, monos ardilla taxidermizados, pieles de cocodrilos, cabezas de anacondas, iguanas, mariposas, quirquinchos, etc.

Finalmente, también lograron la incautación de 167 toneladas de recursos hidrobiológicos como parte de los 163 operativos de prevención realizados para combatir el delito de pesca ilegal y proteger especies amenazadas en el litoral de nuestro país.

VIOLENCIA Y FEMINICIDAS

Entre tanto, de enero a noviembre de 2025, las fiscalías especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (FEVCMIGF) lograron un total de 13.353 sentencias condenatorias en todo el país, por casos de violencia como delitos contra la libertad sexual y contra la vida, el cuerpo y la salud, incluyendo feminicidios.

La cifra equivale a un promedio de 1.214 condenas mensuales y 40 condenas diarias en todo el país, de acuerdo con información oficial de la Coordinación Nacional de FEVCMIGF.

Durante el mencionado periodo, este subsistema especializado logró que el 92.4 % de las sentencias sean condenatorias, lo que representa un alto nivel de efectividad en los casos que se investiga, consolidando así la respuesta del Ministerio Público frente a la violencia en todo el país.

Los distritos fiscales con mayor número de sentencias condenatorias fueron Cusco (2878), Piura (1465), Arequipa (1345), Junín (1228) y Lima Este (1041), los cuales concentran una proporción significativa del total nacional.