ATU sostuvo que el conductor presentó una contusión abdominal y que se encuentra fuera de peligro. | Composición LR | Carlos Félix / La República

ATU sostuvo que el conductor presentó una contusión abdominal y que se encuentra fuera de peligro. | Composición LR | Carlos Félix / La República

Un bus del Expreso 5 del Metropolitano de Lima impactó aparatosamente contra la base del puente México, en la estación del mismo nombre, en la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, cerca de las 7:00 a. m. del lunes 26 de enero, dejando un saldo de 46 personas heridas. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el conductor, Luis Pariona Licla, trabajador del concesionario Transvial S.A.C., presenta un récord impecable y que, un día antes del incidente, había descansado por completo.

De acuerdo con Eric Reyes, director de Operaciones de la ATU, el chofer sufrió una contusión abdominal. Asimismo, luego de ser atendido en la Clínica Internacional y recibir el alta, fue trasladado a la comisaría de Petit Thouars para las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las causas del siniestro.

TE RECOMENDAMOS TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

ATU defiende a chofer del bus que impactó en la Vía Expresa

Eric Reyes detalló que el chofer contaba con un historial ejemplar y que cumplía con todos los protocolos exigidos antes de iniciar su jornada laboral. "Él tiene un récord impecable. Es más, ayer descansó (...) Se tomó todo el domingo para descansar y, en la mañana (del lunes 26 de enero), se incorporó a su centro de labores, donde, como de costumbre con todos los trabajadores, se le practicó el dosaje etílico", sostuvo Reyes, quien precisó que el conductor estaba completamente apto para sus labores.

La ATU había informado que la unidad siniestrada cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), vigente hasta mayo de 2026, y con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV). Cabe precisar que la ATU puso a disposición de los familiares de los usuarios afectados las líneas telefónicas 907 736 419 y 992 714 132 para brindar información sobre los establecimientos de salud a los que fueron enviados.

Situación en los hospitales tras el accidente

Además, el director indicó que el último informe señala que 27 pasajeros heridos por el accidente ya fueron dados de alta médica. "El reporte que recibo de nuestro personal señala que en el hospital Loayza queda un paciente, en la clínica Javier Prado hay siete personas internadas y en la clínica Ricardo Palma, una más", explicó el director.

Con respecto a los reclamos de los familiares por la presunta falta de información en los centros de salud, Reyes indicó que siempre han estado al pendiente de los afectados. "Desde el primer momento en que ocurrió el incidente, activamos nuestros protocolos y establecimos contacto con la Policía Nacional, los bomberos y el TECAMU, responsables del traslado de los heridos", aclaró.

Por último, la autoridad informó que desde la ATU han remitido un informe que evalúa el estado de la Vía Expresa, la condición del bus del Metropolitano y la situación del conductor, a fin de que la Policía Nacional del Perú esclarezca los hechos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.