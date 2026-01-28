Cayó alias 'Gordo': usaba tarjetas de créditos robadas para canjear fichas de casino por dinero en Independencia

Alias 'Gordo' usaba tarjetas de créditos para luego canjearlas por fichas de casino y pasarlas a dinero en efectivo. | Difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a José Edgardo Vise Vilela (27), alias ‘Gordo’, presunto integrante de una banda criminal implicada en el secuestro, tortura y asesinato de un empresario del rubro de venta de neumáticos en Lima Norte.

La PNP estableció que, tras obtener las claves de las tarjetas, los delincuentes acudieron a una casa de juegos ubicada en un centro comercial de Lima Norte, donde realizaron transacciones fraudulentas. En ese lugar, alias ‘Gordo’ habría presentado la tarjeta de la víctima para adquirir monedas, que luego fueron cambiadas por dinero en efectivo.

¿Cómo la PNP ubicó a alias 'Gordo'?

La entrega de su documento de identidad permitió a las autoridades rastrear las operaciones financieras y confirmar su participación en el crimen, en coordinación con entidades bancarias.

El coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios, explicó que la organización se dedicaba a delitos contra la libertad personal mediante la modalidad conocida como “secuestro al paso”, un método que había dejado de registrarse con frecuencia y que tenía como objetivo sustraer tarjetas bancarias para obtener dinero de manera ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, identificada como Levis Ylcias Quezada Agreda (60), fue privada de su libertad el 16 de marzo de 2025, luego de salir de su vivienda para trasladar a su hijo a un evento deportivo. A partir de las 21:40 horas, se perdió todo contacto con él. En la madrugada del 17 de marzo, su cuerpo fue hallado sin vida en el distrito de Independencia. Horas después, su vehículo fue encontrado completamente calcinado en una zona desolada de Chuquitanta, lo que alertó a los investigadores sobre la violencia con la que actuó la banda.

Según la PNP, el empresario fue interceptado por varios sujetos, quienes lo trasladaron en su propio vehículo y en otra unidad, que posteriormente fue identificada mediante cámaras de videovigilancia. “El modus operandi consistía en privar de su libertad a la víctima, llevarla a un lugar descampado y someterla a torturas para obtener las claves de sus tarjetas bancarias”, detalló el coronel Morales.

El empresario habría sido asesinado de un disparo en la cabeza tras resistirse a seguir entregando sus claves bancarias. Su cuerpo, atado de manos y pies, fue abandonado en un pasaje descampado en el asentamiento humano San Camilo, en Independencia. Las pesquisas permitieron identificar a José Edgardo Vise Vilela como uno de los integrantes de la banda. Alias ‘Gordo’ fue detenido el último lunes en la avenida Dominicos, en el Callao, y presenta antecedentes por delitos contra el patrimonio y peligro común.

El coronel Morales Guevara informó que la banda criminal estaría conformada por ciudadanos peruanos y venezolanos, así como por una mujer de nacionalidad colombiana y venezolana. Las investigaciones continúan para identificar y capturar al resto de los implicados en este crimen, considerado uno de los más violentos registrados el año pasado en Lima Norte.

