HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Hablemos de plata y laberinto presidencial | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Cayó alias 'Gordo': usaba tarjetas de créditos robadas para canjear fichas de casino por dinero en Independencia

La PNP rastreó las transacciones fraudulentas de la banda, que operaba con "secuestros al paso". Las investigaciones para capturar a más implicados continúan.

Alias 'Gordo' usaba tarjetas de créditos para luego canjearlas por fichas de casino y pasarlas a dinero en efectivo.
Alias 'Gordo' usaba tarjetas de créditos para luego canjearlas por fichas de casino y pasarlas a dinero en efectivo. | Difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a José Edgardo Vise Vilela (27), alias ‘Gordo’, presunto integrante de una banda criminal implicada en el secuestro, tortura y asesinato de un empresario del rubro de venta de neumáticos en Lima Norte.

La PNP estableció que, tras obtener las claves de las tarjetas, los delincuentes acudieron a una casa de juegos ubicada en un centro comercial de Lima Norte, donde realizaron transacciones fraudulentas. En ese lugar, alias ‘Gordo’ habría presentado la tarjeta de la víctima para adquirir monedas, que luego fueron cambiadas por dinero en efectivo.

TE RECOMENDAMOS

TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Erick Moreno, alias el 'Monstruo', es entregado a la Interpol para su extradición al Perú

lr.pe

¿Cómo la PNP ubicó a alias 'Gordo'?

La entrega de su documento de identidad permitió a las autoridades rastrear las operaciones financieras y confirmar su participación en el crimen, en coordinación con entidades bancarias.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios, explicó que la organización se dedicaba a delitos contra la libertad personal mediante la modalidad conocida como “secuestro al paso”, un método que había dejado de registrarse con frecuencia y que tenía como objetivo sustraer tarjetas bancarias para obtener dinero de manera ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, identificada como Levis Ylcias Quezada Agreda (60), fue privada de su libertad el 16 de marzo de 2025, luego de salir de su vivienda para trasladar a su hijo a un evento deportivo. A partir de las 21:40 horas, se perdió todo contacto con él. En la madrugada del 17 de marzo, su cuerpo fue hallado sin vida en el distrito de Independencia. Horas después, su vehículo fue encontrado completamente calcinado en una zona desolada de Chuquitanta, lo que alertó a los investigadores sobre la violencia con la que actuó la banda.

PUEDES VER: Adolescente denuncia abuso sexual por parte de su padrastro y encubrimiento de su madre en Cajamarca

lr.pe

Según la PNP, el empresario fue interceptado por varios sujetos, quienes lo trasladaron en su propio vehículo y en otra unidad, que posteriormente fue identificada mediante cámaras de videovigilancia. “El modus operandi consistía en privar de su libertad a la víctima, llevarla a un lugar descampado y someterla a torturas para obtener las claves de sus tarjetas bancarias”, detalló el coronel Morales.

El empresario habría sido asesinado de un disparo en la cabeza tras resistirse a seguir entregando sus claves bancarias. Su cuerpo, atado de manos y pies, fue abandonado en un pasaje descampado en el asentamiento humano San Camilo, en Independencia. Las pesquisas permitieron identificar a José Edgardo Vise Vilela como uno de los integrantes de la banda. Alias ‘Gordo’ fue detenido el último lunes en la avenida Dominicos, en el Callao, y presenta antecedentes por delitos contra el patrimonio y peligro común.

El coronel Morales Guevara informó que la banda criminal estaría conformada por ciudadanos peruanos y venezolanos, así como por una mujer de nacionalidad colombiana y venezolana. Las investigaciones continúan para identificar y capturar al resto de los implicados en este crimen, considerado uno de los más violentos registrados el año pasado en Lima Norte.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven de 20 años es acusado de secuestrar y asesinar a su madre en Chancay: tiene antecedentes por agresión

Joven de 20 años es acusado de secuestrar y asesinar a su madre en Chancay: tiene antecedentes por agresión

LEER MÁS
Crimen en Ventanilla: asesinan a joven de 20 años tras llevarlo a la fuerza a la parte alta de un cerro

Crimen en Ventanilla: asesinan a joven de 20 años tras llevarlo a la fuerza a la parte alta de un cerro

LEER MÁS
Mototaxista de 16 años es asesinado a balazos tras ser interceptado en Comas: el tercer ataque al rubro en menos de una semana

Mototaxista de 16 años es asesinado a balazos tras ser interceptado en Comas: el tercer ataque al rubro en menos de una semana

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Moreno, alias el 'Monstruo', es entregado a la Interpol para su extradición al Perú

Erick Moreno, alias el 'Monstruo', es entregado a la Interpol para su extradición al Perú

LEER MÁS
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Transportistas se unen a la 'Marcha de Sacrificio' convocada por la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

Transportistas se unen a la 'Marcha de Sacrificio' convocada por la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Candelaria 2026: Federación de Cultura de Puno expulsa a cuatro de sus directivos

Cielo para dos 5: Park Hee-sun, Kim Go-eun y la lista completa de participantes de la nueva temporada del reality de Netflix

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Sociedad

Candelaria 2026: Federación de Cultura de Puno expulsa a cuatro de sus directivos

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo, 27 de enero, vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

JNE anuncia que el debate presidencial de las Elecciones 2026 será entre el 23 y 30 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025