Alerta en Condorcanqui: 15 niñas awajún víctimas de violencia sexual | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

24 meses de prisión preventiva para presuntos integrantes de los Injertos del Norte

Los detenidos, liderados por Segundo Escobar Moya, están acusados de extorsión agravada y robo de vehículos , entre otros delitos graves.

Durante el operativo policial se hallaron chips telefónicos, contenido extorsivo y armas. Fuente: Shutterstock.
Tras tres días de audiencia, la magistrada del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo dispuso 24 meses de prisión preventiva para cuatro de los cinco sujetos que formarían parte de la organización criminal Los Injertos del Norte, y estarían inmersos en la comisión de delitos como extorsión agravada, robo de vehículos, entre otros ilícitos.

Esta medida coercitiva se dictó contra Segundo Escobar Moya, Jesús Zavala Vidal, Junior Laguna Escobar y Yomara Torres Asencio, quienes fueron detenidos durante un operativo organizado por la Policía Nacional del Perú para desmantelar esta organización criminal liderada presuntamente por Escobar Moya conocido como 'Jota'.

De acuerdo a las investigaciones, los imputados no solo habrían extorsionado a empresarios, sino también se dedicarían a recopilar armas de fuego, municiones y demás implementos que habrían sido utilizados para amedrentar a sus víctimas y conseguir el pago de los cupos solicitados.

Durante su detención, el personal policial encontró una cantidad significativa de chips telefónicos, videos e imágenes con contenido extorsivo, placas de vehículos presuntamente utilizados en la comisión de sus delitos, así como cuentas bancarias, stickers extorsivos y DNI de terceras personas, los cuales serían usados para recepcionar el dinero producto de la extorsión.

Luego de evaluar los elementos de convicción, la jueza de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva para cuatro de los investigados, mientras que a Manuel Verde Crispín se le dictó comparecencia con restricciones, por lo que, Escobar Moya, Zavala Vidal, Laguna Escobar y Torres Asencio permanecerán internados en el penal de varones y mujeres de El Milagro hasta enero de 2028.

