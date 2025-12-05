Una madre denuncia la venta irregular de terrenos compartidos con su esposo fallecido. Asegura que la venta ocurrió mientras ella estaba fuera por motivos familiares y de salud. | composición LR

Una madre de familia denuncia que los terrenos que compartía con su esposo fallecido habrían sido vendidos sin su consentimiento mientras ella se encontraba fuera de Lima por motivos de salud y emergencia familiar. Según relató, viajó para atender a su madre enferma y, durante ese tiempo, sufrió una fractura en la rodilla que le impidió regresar con rapidez.

“En marzo he regresado, así con la fractura, y ya habían vendido”, afirmó. También explicó que en otras ocasiones estuvo ausente debido a la pandemia de la COVID-19, ya que debía velar por la salud de su familia y por el bienestar de sus hijas. “He estado cuando él estaba vivo”, remarcó, negando cualquier abandono del hogar.

La mujer señaló que nunca mantuvo conflictos con la familia de su esposo por la propiedad. Indicó que el primo del esposo, Briteño Fernández Campos, se quedó en la vivienda porque se le pidió apoyo debido a su “carga familiar”. Sin embargo, asegura que el primo, junto a su cuñada y su suegra, habrían participado en la presunta venta irregular de la casa y los lotes, sin mostrarle ningún documento ni darle explicaciones.

“Como es primo, lo dejamos y él se quedó en la casa. Pero no sé por qué ellos llegaron a vender la casa. No me enseñan ningún papel”, sostuvo. Contó además que, según le informaron, los terrenos habrían sido “rematados” por un monto de S/ 12.000 sin su autorización, además de un carro. La mujer afirmó que la tarjeta y el celular de su esposo siguen en manos de sus familiares.

¿Cómo se enteró de que vendieron su casa?

Recordó que, cuando regresó a Lima, estuvo primero en La Molina en marzo, luego estuvo en Manchay, en octubre. Posteriormente, volvió a la casa luego del fallecimiento de su esposo, acompañada por algunos familiares, pero encontró la vivienda cerrada y sin llaves. Tras ello, supo que ya habría sido vendida. “Mi hijita me decía: ‘quiero conocer la tierra de mi papá’, y ahí un niño del lugar me dijo que lo habían vendido”, contó. Agregó que los familiares no le facilitaban ni el DNI ni el acta de defunción de su pareja, documentos indispensables para atender la salud de su hija, lo que incluso habría demorado una intervención de emergencia.

Actualmente vive con sus tres hijas, todas menores de edad. Una de ellas fue recientemente operada y requiere un tratamiento permanente debido a parálisis cerebral, autismo y epilepsia. “No ha debido jugar con la salud de mi niña, he suplicado que me den el DNI de su papá para que la puedan operar. Ha estado sin comer por el dolor. Eso no se los voy a perdonar”, expresó.

La menor no habla, sufre episodios de fiebre y convulsiones y no puede ser atendida en cualquier hospital. También señaló que otra de sus hijas sufrió una fractura en el brazo y que todos los gastos los asume sola desde hace tiempo. “Él no me ha podido ayudar como debe ser porque estaba mal, yo asumí gastos”, afirmó.

La denunciante contó que, junto a su esposo, sacaron un préstamo bancario para adquirir otro terreno en la zona de Corona, que asegura haber pagado trabajando en doble turno, incluso cuando estaba embarazada hace años. Señaló que mantenían una relación estable, aunque con algunas discusiones de pareja, y que nunca estuvieron separados, lo cual sería usado como justificación por parte de los acusados para haber tomado posesión del terreno. Incluso, recordó que su pareja declaró ante la Fiscalía que eran convivientes.

Esposo le habría dado instrucciones antes de fallecer

Sobre la muerte de su pareja, relató que él fue víctima de un atentado, en el que recibió un disparo. Nunca se esclareció quién estuvo detrás del crimen. A pesar de las operaciones, la bala nunca pudo ser retirada y, con el tiempo, se activó un cáncer que terminó debilitándolo gravemente. Sostuvo que, en sus últimos días, él permaneció prácticamente solo, apoyado por algunos vecinos, mientras ella hacía todo lo posible por regresar a su lado, incluso pasando por una zona afectada por huaicos pese a su condición física.

También relató que el difunto le había manifestado su preocupación por el bienestar de ella y por el de sus hijas si algo llegaba a pasarle. ''Me dijo 'Yo conozco a mi familia y de lo que son capaces. Mi primo haría lo que sea por dinero''', narró. ''Hay cosas más delicadas que no estoy hablando. Correría riesgo'', indicó.

Ella afirmó que pidió garantías para su vida contra uno de los familiares del señor fallecido, John Cueva Bustamante, quien presuntamente la habría amenazado delante de sus pequeñas, a quienes ha tenido que ocultarles la venta de su hogar, donde aun tienen su ropa, muebles y juguetes. Sin embargo, aún no ha pedido la medida contra el primo, Briteño Fernández, o, Analí Cueva, la cuñada.

Madre acudió a la Municipalidad de Pachacámac

La mujer informó que ha solicitado ante la Municipalidad de Pachacámac la constancia de posesión y una constancia de convivencia emitida por la Asociación San José Tardío, documentos que acreditan que su familia habitaba el lugar, según constató este medio. Precisó que son tres lotes (3, 4 y 5) los que estarían involucrados en la presunta venta irregular, y que hasta el momento solo ha logrado obtener un documento correspondiente al lote 3, a nombre de Quispe Centeno Luswen.

El otro señor que adquirió los terrenos es Roiser Tenorio, quien, según afirma la señora, no le muestra los papeles. Le indicaron que los demás documentos recién estarían listos en los próximos días, mientras que otros trámites tardarían hasta 15 días adicionales.

Finalmente, la denunciante alertó que este mismo jueves observó que personas extrañas estarían levantando fierros dentro de lo que era su vivienda, lo que indicaría que ya estarían iniciando alguna construcción en el terreno en disputa. “Mis hijas quieren volver a su casa y no nos dejan entrar”, concluyó, y pidió a las autoridades una respuesta para esclarecer los hechos y frenar cualquier obra irregular en la propiedad.

