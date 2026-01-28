Hombre agrede a su suegra y esposa en Tacna y se oculta debajo de su cama para no ser detenido por Serenazgo

El agresor no encontró mejor forma de evadir a las autoridades que escondiéndose debajo de su cama. | Foto: composición LR/ YouTube / Panamericana TV

El agresor no encontró mejor forma de evadir a las autoridades que escondiéndose debajo de su cama. | Foto: composición LR/ YouTube / Panamericana TV

Un hecho de violencia familiar se registró en la ciudad de Tacna, donde un hombre fue acusado de agredir a su esposa y a su suegra dentro de su vivienda. Tras la denuncia, el sujeto intentó evitar su intervención al ocultarse debajo de su cama, según informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió en un inmueble ubicado en el distrito de Gregorio Albarracín. Hasta el lugar llegaron agentes de Serenazgo luego de recibir el aviso por presunta agresión contra una mujer adulta mayor y su hija. Al ingresar a la vivienda, los serenos encontraron a las víctimas visiblemente afectadas.

Adulta mayor y su hija eran víctimas de maltrato físico y psicológico

De acuerdo con el reporte oficial, la suegra del agresor, una mujer de 85 años, se encontraba llorando y presentaba signos de alteración emocional. Tanto ella como su hija señalaron que habían sido víctimas de maltrato físico y psicológico por parte del familiar, identificado como Francisco Chura, de 56 años.

Durante la intervención, los agentes revisaron una de las habitaciones y hallaron al acusado escondido debajo de la cama. Al ser descubierto, el hombre salió con dificultad de su escondite y cuestionó el motivo de la presencia del personal de Serenazgo, aunque negó haber intentado ocultarse. “Ya salgo, salgo. Pero ¿Cuál es el motivo por el que están acá?", señaló el intervenido.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes. Las autoridades indicaron que el hombre presentaba aparentes signos de ebriedad al momento de la intervención, por lo que el caso quedó a disposición de la Policía para las investigaciones de ley.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.