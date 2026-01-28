HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: EL 'MONSTRUO' ES ENTREGADO A LAS AUTORIDADES PERUANAS | 28 de enero 2026

Sociedad

Hombre agrede a su suegra y esposa en Tacna y se oculta debajo de su cama para no ser detenido por Serenazgo

El incidente ocurrió en el distrito de Gregorio Albarracín. Las víctimas, una mujer de 85 años y su hija, presentaban signos de maltrato físico y psicológico por parte del acusado.

El agresor no encontró mejor forma de evadir a las autoridades que escondiéndose debajo de su cama.
El agresor no encontró mejor forma de evadir a las autoridades que escondiéndose debajo de su cama. | Foto: composición LR/ YouTube / Panamericana TV

Un hecho de violencia familiar se registró en la ciudad de Tacna, donde un hombre fue acusado de agredir a su esposa y a su suegra dentro de su vivienda. Tras la denuncia, el sujeto intentó evitar su intervención al ocultarse debajo de su cama, según informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió en un inmueble ubicado en el distrito de Gregorio Albarracín. Hasta el lugar llegaron agentes de Serenazgo luego de recibir el aviso por presunta agresión contra una mujer adulta mayor y su hija. Al ingresar a la vivienda, los serenos encontraron a las víctimas visiblemente afectadas.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Intento de feminicidio en Barrios Altos: madre de familia lucha por su vida en UCI tras ser atacada con fuego por su pareja

lr.pe

Adulta mayor y su hija eran víctimas de maltrato físico y psicológico

De acuerdo con el reporte oficial, la suegra del agresor, una mujer de 85 años, se encontraba llorando y presentaba signos de alteración emocional. Tanto ella como su hija señalaron que habían sido víctimas de maltrato físico y psicológico por parte del familiar, identificado como Francisco Chura, de 56 años.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Durante la intervención, los agentes revisaron una de las habitaciones y hallaron al acusado escondido debajo de la cama. Al ser descubierto, el hombre salió con dificultad de su escondite y cuestionó el motivo de la presencia del personal de Serenazgo, aunque negó haber intentado ocultarse. “Ya salgo, salgo. Pero ¿Cuál es el motivo por el que están acá?", señaló el intervenido.

PUEDES VER: Lidia Barbachan, Miss Arequipa 2025, denuncia agresión física y psicológica por parte de su expareja: "No es la primera vez"

lr.pe

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes. Las autoridades indicaron que el hombre presentaba aparentes signos de ebriedad al momento de la intervención, por lo que el caso quedó a disposición de la Policía para las investigaciones de ley.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

Notas relacionadas
Detienen a hombre por presunto intento de homicidio contra trabajadora de restaurante en Arequipa: la atacó con líquido inflamable

Detienen a hombre por presunto intento de homicidio contra trabajadora de restaurante en Arequipa: la atacó con líquido inflamable

LEER MÁS
Líder awajún denuncia retiro de profesionales del Centro de Emergencia Mujer Amazonas en medio de abusos sexuales contra niñas en colegios

Líder awajún denuncia retiro de profesionales del Centro de Emergencia Mujer Amazonas en medio de abusos sexuales contra niñas en colegios

LEER MÁS
Familiares de mujer agredida por su expareja en Barrios Altos organizan pollada profondos: "No llegamos a cubrir las recetas que dan a diario"

Familiares de mujer agredida por su expareja en Barrios Altos organizan pollada profondos: "No llegamos a cubrir las recetas que dan a diario"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Hombre intentó raptar a niña de 5 años en Los Olivos: menor luchó por soltarse y logró escapar

Hombre intentó raptar a niña de 5 años en Los Olivos: menor luchó por soltarse y logró escapar

LEER MÁS
Sicarios asesinan a balazos a un chofer de transporte público mientras abastecía combustible en un grifo de Carabayllo

Sicarios asesinan a balazos a un chofer de transporte público mientras abastecía combustible en un grifo de Carabayllo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY vía Tigo Sports por el Torneo Apertura de Paraguay

Precisiones sobre incautación de municiones en Tumbes

Resultados Beca 18 2026: ¿cuándo se conocerá la lista de preseleccionados?

Sociedad

Precisiones sobre incautación de municiones en Tumbes

Resultados Beca 18 2026: ¿cuándo se conocerá la lista de preseleccionados?

Más de 100.000 docentes recibirán CTS en enero, confirma Minedu

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025