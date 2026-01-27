Arequipa: detienen a comensal por rociar gasolina a moza dentro de restaurante

Enrique J. Roque Cary regresó al local con el líquido para atacar a la moza. Foto: difusión.

Una moza estuvo a punto de ser quemada dentro de un restaurante de Arequipa, luego de que un comensal, tras perder su celular, la acusara falsamente de robo y la rociara con un líquido presuntamente inflamable. El hecho ocurrió la tarde del 26 de enero y es investigado como tentativa de homicidio.

Los sucesos empezaron cerca de las 2 p.m. en un restaurante cerca al terminal Gratersa. El personal atendía con normalidad cuando uno de los comensales, identificado como Enrique J. Roque Cary (59), se quedó dormido en su mesa. Según registraron las cámaras de seguridad, en ese momento un delincuente se acercó y le robó el teléfono celular.

Al despertar, el comensal de 59 años acusó erróneamente a Maryori, una de las mozas, de haberle robado el dispositivo. De inmediato, protagonizó un escándalo exigiendo la devolución del celular y profiriendo amenazas en su contra, incluso advirtiendo que la quemaría. “Te quemo”, se le escucha decir, según se aprecia y oye en los videos de las cámaras de vigilancia.

Policía no acudió al primer llamado de auxilio

Ante la situación, la moza llamó a la encargada del local para informarle lo ocurrido. En un intento por ayudar y evitar que el incidente perjudicara al negocio, la administradora acudió a la comisaría más cercana.

“Fui a la comisaría del distrito de Hunter y el policía me dijo que estaba en su cambio de turno y que no podía atenderme. Regresé al restaurante y ya le había echado gasolina a mi trabajadora”, relató la encargada.

“Nos decía voy a quemarlos a todos”

El agresor consiguió rápidamente un líquido de color rojizo, al parecer gasolina. Lo llenó en un balde y regresó al restaurante, amenazando en reiteradas ocasiones con arrojarlo sobre la trabajadora del restaurante.

“Nos decía: ‘voy a quemarlos a todos, voy a traer gasolina’. Se fue, regresó y me dijo ‘te voy a quemar, nos quemamos los dos’. Alzó el balde y me lanzó toda la gasolina”, relató Marjorie, quien quedó paralizada por el miedo. Añadió que una de sus compañeras le gritó que se retirara y que alcanzó a ver fósforos en la mano del agresor.

Según la trabajadora afectada, minutos antes del ataque intentó pedirle al hombre que esperara a la encargada para revisar las cámaras de seguridad y así identificar al verdadero responsable del robo. Sin embargo, el comensal, que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, no hizo caso.

Agresor fue detenido

El agresor permanece detenido por 48 horas en la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa. No obstante, las trabajadoras del restaurante temen que sea liberado en las próximas horas. De acuerdo con la información policial, el denunciado es investigado por el presunto delito de tentativa de homicidio.

Enrique J. Roque Cary sostiene que solo lanzó “agua” sobre la trabajadora y se reafirma en que ella le robó el celular, pese a la existencia de los registros fílmicos.

Marjorie se encuentra delicada de salud y teme por las posibles consecuencias en su visión. Indicó que el líquido cayó en gran parte sobre su rostro, especialmente en los ojos y otras partes del cuerpo. Vive con miedo tras lo ocurrido.